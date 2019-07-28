Украина

"Ответка" за "Нейму"?: Россия задержала украинское судно в Азовском море

В России задержали судно с украинцами на борту. Об этом сообщил ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай.

«Инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина сообщила о задержании в порту Ейска на Кубани судна, на котором находились 14 граждан Украины», — написал он в Facebook.

Задержанное судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО Донбасстранзитсервис), однако на борту есть сотрудники и других фирм.

Он сообщил также, что эта организация зарегистрирована в Украине и расположена в Мариуполе. Компания является индивидуальным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций c 2001 года, сертифицирована Российским морским регистром судоходства и имеет лицензию Минтранса Украины.

Как писали «ФАКТЫ», 24 июля Служба безопасности Украины задержала танкер Neyma (Российская Федерация), который принимал участие в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе.

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