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Украина

Шустер вернулся в Украину и снова взялся за "Свободу слова"

20:56 28 июля 2019 865
Савик Шустер
Инф. «ФАКТОВ»

С 6 сентября на телеканале «Украина» стартует новое социально-политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». Программа будет выходить по пятницам в 21:00.

«Я возвращаюсь в новую Украину, страну полную надежды, и мы рассчитываем, что эта надежда отобразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране», — заявил Савик Шустер.

На телеканале считают, что эта программа поможет всем украинцам разобраться в том, что происходит в Украине, сообщает Медианяня.

«Важно, чтобы общество понимало, что происходит в стране, и программа „Свобода слова Савика Шустера“ является действенным инструментом, который поможет всем нам разобраться в событиях, которые происходят. Мы рады приветствовать Савика на канале», — говорит директор телеканала Виктория Корогод.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Шустер заявлял, что не собирается работать журналистом после возвращения в Украину.

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