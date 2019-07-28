- 28.07 23:49 «Динамо» стало восьмикратным обладателем Суперкубка Украины
- 28.07 23:35 «Руки в крови»: в Румынии требуют наказать серийного убийцу-педофила
- 28.07 23:18 Суд обязал пересчитать голоса в округе, где проиграл Пашинский
- 28.07 23:00 «Динамо» обыграло «Шахтер» и завоевало восьмой Суперкубок Украины: хроника матча, видео голов
- 28.07 22:41 Бердичевский бандит, избивший бойца АТО, записал видео с угрозами его побратимам
- 28.07 21:46 "Я даже не знаю, как это комментировать": Бабченко раскритиковал протесты в Москве
- 28.07 20:56 Шустер вернулся в Украину и снова взялся за "Свободу слова"
- 28.07 20:47 «Динамо» – «Шахтер»: где смотреть онлайн битву за Суперкубок Украины
- 28.07 20:14 В центре Киева неизвестный в маске напал с ружьем на ювелирный магазин (видео, фото)
- 28.07 19:33 "Ответка" за "Нейму"?: Россия задержала украинское судно в Азовском море
- 28.07 19:03 Monatik, Настя Каменских и The Hardkiss: онлайн-трансляция гала-концерта «Черноморские Игры»
- 28.07 18:46 В Киеве простились с Романом Вирастюком
Шустер вернулся в Украину и снова взялся за "Свободу слова"
С 6 сентября на телеканале «Украина» стартует новое социально-политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». Программа будет выходить по пятницам в 21:00.
«Я возвращаюсь в новую Украину, страну полную надежды, и мы рассчитываем, что эта надежда отобразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране», — заявил Савик Шустер.
На телеканале считают, что эта программа поможет всем украинцам разобраться в том, что происходит в Украине, сообщает Медианяня.
«Важно, чтобы общество понимало, что происходит в стране, и программа „Свобода слова Савика Шустера“ является действенным инструментом, который поможет всем нам разобраться в событиях, которые происходят. Мы рады приветствовать Савика на канале», — говорит директор телеканала Виктория Корогод.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Шустер заявлял, что не собирается работать журналистом после возвращения в Украину.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!