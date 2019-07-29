Замахнулись на Китай: стало известно о планах Путина напасть на Поднебесную

Мир

Кровожадные российские генералы не могут «довольствоваться» планами нападения на Украину и другие страны постсоветского пространства. «Полководцам Путина» явно грезится всемирная катастрофа и «покорение» близлежащих стран Азии. Такой вывод можно сделать из информации российских СМИ о том, что в Генштабе РФ существует «план блицкрига» по отношению к восточным соседям страны. Об этом пишет VladTime со ссылкой на «полковника ГРУ в отставке Михаила Василькевича».

Издание отмечает, что офицер уверен в том, несмотря на свою колоссальную военную мощь, КНР в прямом смысле является «колоссом на глиняных ногах» — в стране чрезвычайно остро стоит национальный вопрос и целый ряд регионов современного Китая активно борется за независимость от Пекина.

Так, Cинцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе, Тибет, Гонконг и территории вокруг Тайваня в самом прямом смысле являются пороховой бочкой, для взрыва которой достаточно одной мощной искры. Стать этой самой искрой, по словам Василькевича, будут призваны глубоко законспирированные спецподразделения из военнослужащих азиатского происхождения, созданные на территории Китая еще во времена Советского Союза и существующие по сей день.

Они, в течение всего 4 часов смогут дестабилизировать обстановку в стране до беспрецедентного уровня, погрузив треть страны в хаос. После чего, сокрущающий удар нанесет ВДВ. Наносить его, как отмечает полковник запаса, предстоит 45-й бригаде спецназа Воздушно-десантных войск — одному из самых профессиональных подразделений в ВС РФ.

«Плацдармом для наступления послужат приграничные к Китаю территории Монголии, требующей от Пекина вернуть ряд спорных земель. Расстояние от южной Монголии, до пригородов китайской столицы — немногим больше 1000 км, успешно преодолеть его с боями десантникам помогут ВКС, оперирующие из монгольского воздушного пространства. Непрофессионалу этот план, конечно, может показаться несуразным, однако, как многозначительно резюмировал Василькевич, — все гениальное просто», — отмечает издание.

И военная история является хорошим примером того, что наиболее действенными, как правило, оказывались самые простые планы, отмечает издание.

Напомним, что ранее «ФАКТЫ» писали о противоположных вещах — в частности, о том, что именно Китай представляет большую угрозу территориальной целостности Российской Федерации. Это государство, ждущее удобного момента, нацелено на захват существенный части территории РФ.

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