Украина

Россияне готовы к масштабному наступлению на Украину и начнут его, когда им это будет выгодно, — Куликов

Напряженные отношения Украины и РФ не изменились и не изменятся с приходом к власти президента Зеленского. Изменение возможно, только если украинская власть начнет или резко обострять отношения с Россией сама, или наоборот, резко начинать мириться. Такое мнение в комментарии выразил известный украинский журналист Андрей Куликов.

По его мнению, пока Зеленский продолжает ту же линию, которую вел Порошенко, то есть он не идет на обострение, но и не говорит «мир любой ценой», речь может идти только об очередном обострении противостояния.

«Это просто очередное обострение. Оно будет через полгода, оно будет через очередные полгода», — констатировал Куликов в интервью изданию Апостроф.

При этом он отметил, что никому в Украине не стоит расслабляться, поскольку не подлежит сомнению тот факт, что россияне готовы к новому масштабному наступлению, и «когда им это будет выгодно, когда для них это будет целесообразно, они его начнут».

Напомним, ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Юрий Думанский заявил, что Россия может добиваться своих целей в Украине различными способами, не прибегая к масштабной военной операции. В то же время оппозиционный российский политик Константин Боровой в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» выразил мнение, что Украине для противостояния с Россией нужно признать факт агрессии и признать состояние войны. Также важно поставить вопрос о прекращении торговли с РФ и о разрыве дипломатических отношений с агрессором.

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