25.26 / 25.58 28.08 / 28.54
Киев: +25
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Ограбление ювелирки в Киеве: момент нападения попал на видео

9:42 29 июля 2019 386
Ограбление ювелирки в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео попытки ограбления ювелирного магазина в Киеве, записанное камерами виденаблюдения.

«Охранник профессионально и грамотно дал отпор преступнику, который совершил нападение на ювелирный магазин в Киеве. Преступник не смог ничего украсть, и был вынужден бежать», — прокомментировал видео первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Борисполе четверо неизвестных в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин, и угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен. Прибывшая на место ЧП частная охрана не застала злоумышленников на месте.

Позже полиция задержала налетчиков — ими оказались четверо граждан Республики Азербайджан в возрасте от 37 до 41 года, которые нелегально находятся в Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер