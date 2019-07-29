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Ограбление ювелирки в Киеве: момент нападения попал на видео
В сеть выложили видео попытки ограбления ювелирного магазина в Киеве, записанное камерами виденаблюдения.
«Охранник профессионально и грамотно дал отпор преступнику, который совершил нападение на ювелирный магазин в Киеве. Преступник не смог ничего украсть, и был вынужден бежать», — прокомментировал видео первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Борисполе четверо неизвестных в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин, и угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен. Прибывшая на место ЧП частная охрана не застала злоумышленников на месте.
Позже полиция задержала налетчиков — ими оказались четверо граждан Республики Азербайджан в возрасте от 37 до 41 года, которые нелегально находятся в Украине.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.