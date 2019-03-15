Украли драгоценности на миллионы: подробности дерзкого ограбления "ювелирки" под Киевом (фото)

Происшествия

В Борисполе четверо неизвестных в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин, и угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен. Злоумышленники с места преступления скрылись на автомобиле Rover в неизвестном направлении. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Магазин находился под охраной частной фирмы. После срабатывания «тревожной кнопки» к торговому заведению прибыли работники частной охранной структуры, которые, в свою очередь, только потом вызвали полицию.

На территории Бориспольского и прилегающих районов была введена операция «Сирена». Однако время было потеряно, и поиски преступников положительных результатов не дали.

Работники полиции Киевской области продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Овидиопольском районе Одесской области в ночь на 13 марта четверо вооруженных злоумышленников, лица которых были прикрыты масками, проникли в дом местного предпринимателя и принудили отдать ценности и деньги — около полумиллиона долларов.

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