Вскрылись шокирующие подробности боя Владимира Кличко с Фьюри (фото, видео)

Спорт

Боя между украинцем Владимиром Кличко (69 побед, 64 из них — нокаутом, 5 поражений) и британцем Тайсоном Фьюри (28 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья), который прошел 28 ноября 2015 года и сенсационно завершился победой по очкам последнего, могло и не быть.

Бывший менеджер нашего соотечественника Бернд Бенте поделился интересными деталями, предварявшими поединок почти четырехлетней давности. «Скандал с Диллианом Уайтом (британский супертяжеловес, являющийся „временным“ чемпионом мира по версии WBC, сдал положительную допинг-пробу и может получить длительную дисквалификацию. — Авт.) напомнил мне, как поступили с нами BBBofC и UKAD перед боем Владимира против Фьюри. Обе организации знали о положительной допинг-пробе Фьюри после боя с Хаммером. Но ни одна из них не сообщила об этом ни нам, ни соответствующим боксерским федерациям (WBA, WBO, IBF и IBO). Если бы мы знали об этом заранее, мы бы настаивали на тестировании VADA перед боем», — передает слова функционера сайт Allboxing.ru.

В ноябре 2015-го Фьюри победил единогласным решением судей

Напомним, что в поединке, который продолжался 12 раундов, судьи единогласным решением отдали победу Фьюри, тем самым лишив Владимира Кличко чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Кличко сделал важное заявление о своей карьере.

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