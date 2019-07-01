Владимир Кличко сделал важное заявление о своей карьере

Спорт

Бывший чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко, который на днях едва не погиб во время отдыха в Испании, сделал важное заявление по поводу своего возможного возвращения на ринг.

«Я принял решение перестать боксировать и переключиться на другую сферу. Я никогда не выигрывал так много, как после поражения Энтони Джошуа. У меня было много побед, но то, что я осознал после боя на „Уэмбли“, важнее любого успеха. Я привык думать, что неудача — это не выход. Сегодня я знаю, что страстное поражение — это путь развития. Сейчас мое поле битвы отличается, и я сфокусирован на своей второй карьере — получении докторской степени и преподавании», — передает слова 43-летнего боксера издание The Sun.

Напомним, Владимиру Кличко предлагали контракт на 120 млн долларов за три боя. Вскоре появилась информация, что команда украинца сделала интересное предложение бывшему чемпиону мира американцу Шэннону Бриггсу, но до официальных переговоров дело так и не дошло.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Кличко назвал поражение от Джошуа «лучшим днем в карьере».

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