Украина

На свободу с чистой совестью: боевика "ДНР", причастного к трагедии малайзийского "Боинга", выпустили из тюрьмы

Закончился срок тюремного заключения экс-боевика «ДНР» Дмитрия Куприяна, имя которого называется среди причастных к транспортировке ЗРК «Бук», из которого на Донбассе был сбит «Боинг» Малазийских авиалиний.

Как сообщают «Українські новини», срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года. Из-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год. Дмитрия Куприяна обязали находиться дома по ночам и еженедельно отмечаться в полиции. Экс-боевику также запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины для покупки спиртного.

Также сообщается, что в декабре 2017 года Куприян он был осужден на пять лет, но к нему применили «закон Савченко».

О задержании Дмитрия Куприяна («Бати») читайте в материале «Довоевался: сбежавшего в РФ „замминистра обороны“ „ДНР“ задержали при попытке получить пенсию в Украине» на сайте «ФАКТОВ».

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