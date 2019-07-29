Запад подталкивает Украину к одностороннему выполнению Минских соглашений, — дипломат

Политика

Чрезвычайный и полномочный посол, дипломатический советник пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев в статье «10-я неделя дипломатии Зеленского: Запад подталкивает Украину к одностороннему выполнению Минских соглашений» на сайте LB.ua прокомментировал результаты парламентских выборов и «очередной недели дипломатии Зеленского». Елисеев выразил надежду на то, что дипломатия главы государства в постизбирательный период будет кардинально отличаться от первых двух месяцев и станет наконец наступательной, активной и результативной. Ведь отдельные иностранные партнеры уже сейчас, апеллируя к результатам досрочных парламентских выборов, тонко намекают, что Украина в одностороннем порядке должна выполнять политические аспекты Минска. Чувствуется желание Запада подтолкнуть новую команду к имплементации договоренностей под призывы «мол, мир нужен Украине, а не России, вы же это обещали на выборах и народ вам предоставил на это мандат», пишет Елисеев.

Анализируя плюсы и минусы недели, дипломат подчеркивает важность встречи президента Зеленского со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. По словам Елисеева, ценным является ключевой сигнал визита — о твердой и непоколебимой поддержке Вашингтона в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии. То, что этот визит совпал с телефонным разговором президента США Дональда Трампа с Зеленским, усилило сигнал поддержки Украины. В то же время, как сообщалось в СМИ, «Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины и завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США».

По словам Константина Елисеева, важно, что наконец состоялась первая встреча президента Зеленского с группой послов стран «Большой семерки» и главами представительств ЕС и НАТО. Положительной оценки заслуживает и тот факт, что едва ли не впервые к традиционной встрече первого лица с послами присоединился представитель НАТО в Украине. Есть надежда, что таким образом новая команда на Банковой направляет всем сигнал о приоритете евроатлантической интеграции государства.

Минувшая неделя была ознаменована и заметной активизацией телефонной дипломатии президента Зеленского. Понятно, что причиной для этого стало прежде всего стремление международных партнеров Украины первыми засвидетельствовать свое уважение и восхищение убедительной победой партии «Слуги Народа».

К позитиву, по словам Елисеева, следует отнести также телефонный контакт с премьером Италии Джузеппе Конте для обсуждения дела Маркива. Теперь главное, чтобы это дело и в дальнейшем находилась на должном контроле Банковой и не ограничилось только одним звонком.

Кроме того, как пишет Елисеев, история с российским танкером, блокировавшим прохождение наших кораблей 25 ноября через Керченский пролив, как и личная команда президента Зеленского на его задержание — это, несомненно, сигнал Киева Москве. И это лишило Кремль возможности идти на повышение ставок. Равно, как и апеллировать к Международному трибуналу по морскому праву, что Украина своими действиями обостряет спор, якобы формируя своеобразный «обменный фонд», тем самым ухудшая положение наших моряков.

Среди минусов Елисеев отметил двоякие ощущение, оставшееся после заявлений представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы. С одной стороны, есть четкое понимание главной цели России в отношении Украины, как и отсутствие настоящего интереса Москвы к установлению мира на Донбассе. С другой — за бравурными словами также чувствуется констатация патовости и отсутствие четкого пошагового видения, как выходить из сложившейся ситуации.

Киеву, по словам дипломата, следует активизировать работу над «дорожной картой», которая разрабатывалась по поручению нормандской четверки еще с октября 2016 года. Единственное, что останавливало от ее полного согласования, — так это понимание Москвой факта, что ее реализация обеспечит «безопасную реинтеграцию Донбасса», о которой, собственно, и говорит украинский представитель.

Также Киеву стоит активнее внедрять идею по развертыванию миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, а также обеспечить вынесение этого вопроса с конкретными решениями на уровень лидеров нормандской четверки. Ведь только международное присутствие на Донбассе способно вывести ситуацию из тупика.

Еще один минус состоит, по словам Елисеева, в том, что первая неделя после объявления режима прекращения огня так и не принесла устойчивого и всеобъемлющего перемирия. Ведь качество режима прекращения огня прямо пропорционально настоящей готовности Кремля двигаться к урегулированию вопроса.

Кроме того, по словам дипломата, на минувшей неделе от команды президента Зеленского не поступило сигналов о должном внимании Киева к продолжающейся раздаче Москвой жителям Донбасса российских паспортов.

Подытоживая вышесказанное, Константин Елисеев отмечает, что, имея неконтролируемый участок границы и постоянные поставки вооружения и военной силы из России, невозможно обеспечить бессрочное прекращение огня на Донбассе. Поэтому Киев в своих контактах с партнерами должен делать акцент на приоритетности закрытия границы. Под эту задачу подстроена инициатива по развертыванию международного контингента, чему должен будет предшествовать вывод российских войск.

Киеву стоит быть внимательным к идее согласования в Минске новых зон разведения, пишет Елисеев. Мотивы Москвы понятны: добиться стабилизации существующей контактной линии, вдоль которой они попытаются разместить миротворцев, которые фактически будут ее охранять, зафиксировав де-факто аннексию части Донбасса.

Целесообразно соблюдать осторожность и к сигналам отдельных иностранных партнеров, которые уже сейчас, апеллируя к результатам досрочных парламентских выборов, тонко намекают, что Украина должна в одностороннем порядке выполнять политические аспекты Минска, отмечает дипломат. Чувствуется желание Запада подтолкнуть новую команду к имплементации договоренностей в соблазнительные призывы «мол, мир нужен Украине, а не России, вы же это обещали на выборах и народ вам предоставил на это мандат».

Президенту Зеленскому Елисеев советует отбросить иллюзии относительно Путина. Особенно не стоит делать выводы о его настроенности на конструктив по результатам первого телефонного разговора.

По словам дипломата, целесообразно ускорить определение кандидатуры нового посла Украины в США. Заслуживает внимания идея создания целевой межведомственной группы по координирующей роли СНБО в вопросе подготовки повестки дня предстоящего украинско-американского саммита: от вопросов обороны до тематики энергетической безопасности, привлекательных двусторонних инвестиционных проектов и ядерной безопасности.

Положительным, по мнению Елисеева, является стремление научить «слуг народа» азам деятельности в Раде. В то же время досадное упущение — что в программе «ликбеза» не нашлось места для таких важных вопросов, как европейская и евроатлантическая интеграция, а также введение народных избранников в курс дела по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Независимо от политических предпочтений и цветов внутри Украины единство и солидарность на внешней арене — это залог нашей победы! Надеемся на новый политический сезон», — написал Константин Елисеев в своем блоге.

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