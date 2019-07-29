Схватки начались прямо в машине: подробности спасения роженицы полицейскими в Киеве (фото)

Общество и люди

Беременная жительница Винницкой области Елены Ивасив гостила в Вышгороде под Киевом у своей подруги Тамары Зейналли. У Елены начались схватки, когда она вместе с Тамарой ехала из Вышгорода в Киев. За рулем автомобиля была Тамара. В Киеве возле станции метро «Почайна» машина застряла в заторе. Навигатор показывал: до самого роддома ситуация на дорогах сложная. А у Елены начали отходить воды, ее мучила боль. Нужно было что-то срочно предпринимать. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Тамара Зейнали рассказала, как они справилась в этой экстренной ситуации.

«Одной рукой Тамара рулила, а другой гладила меня»

— День 8 июля 2019 года оказался одним из самых напряженных в моей карьере доулы — помощницы при беременности и родах, — говорит Тамара Зейналли. — Тогда у трех моих клиенток произошли стремительные роды. Причем одна из них — Елена Ивасив — едва не родила в машине моего автомобиля.

— В тот день утром начались схватки у другой моей клиентки, Юлии, — продолжает Тамара Зейналли. — Мне нужно было немедленно ехать к ней в роддом № 5. Елена Ивасив, которая тогда находилась у меня дома, попросила, чтобы я взяла ее с собой (ее муж с детьми были в другом городе). Лена — моя давняя подруга и клиентка. Мы познакомились семь лет назад, когда она готовилась в первый раз стать мамой. Я веду курсы для будущих мам, и Елена посещала мои лекции. Так и подружились. Своего первенца — сына Демьяна — она рожала в больнице, и у нее остался неприятный осадок — медперсонал с роженицами, скажем так, не миндальничал: окрики, грубое обращение. Поэтому второго сына — Ореста — она решила рожать дома.

Во время домашних родов я была рядом с Леной. Елена с мужем жили тогда в Киеве. Недавно они переехали в Винницкую область. Но произвести на свет третьего ребенка (на этот раз девочку) подруга решила в Киеве — чтобы я морально поддержала ее. Поэтому последние три недели беременности она гостила у меня. Дети Демьянчик и Орест остались с папой на Виннитчине. Беременная Елена приехала ко мне в Вышгород.

Так вот, когда утром 8 июля мы поехали в 5-й роддом, с нами также отправилась фотограф Елена Белоус — чтобы сделать снимки счастливой мамы с новорожденным ребенком. У меня есть машина, и мы добрались вовремя. Я пошла помогать клиентке. Около 11:00 она благополучно родила девочку. Через несколько часов мы с Леной и фотографом вернулись в Вышгород. Только съели борщ, как раздался звонок с сообщением о родах еще одной клиентки, Амины. Мне вновь нужно было пулей мчаться в Киев в 5-й роддом. Елена и на этот раз не захотела оставаться одна, чувствовала, что вот-вот и у нее могут начаться роды. Я вновь пригласила фотографа, и мы втроем поспешили в Киев.

— Доехали до метро «Почайна», и у меня вдруг начали понемногу отходить воды, — говорит Елена Ивасив. — Выехали на улицу Елены Телиги, и я почувствовала сильные схватки, а еще через несколько минут — давление в области таза. Мне было очень больно, я не могла сдержать слез.

— Когда Лена сквозь слезы сказала: «Давит на таз!» — я начала волноваться, — вспоминает Тамара Зейналли. — Ведь такие ощущения появляются, когда женщина вот-вот родит. До роддома уже было недалеко, но на маршруте сильнейший затор. Из-за этого дорога заняла бы еще не менее часа. Ну, думаю, всякое повидала за десять лет карьеры доулы, а в такую ситуацию ни разу не попадала. Неужели придется принимать роды в машине или на обочине? Но это огромная ответственность, а я ведь не врач. Тем более что у Елены высокий риск кровотечения и других осложнений при родах. Когда она рожала второго ребенка, рядом с ней, кроме меня, находилась профессиональная акушерка. Во время тех родов у Лены началось кровотечение. К счастью, акушерка тогда с этим справилась. Когда Лена забеременела в третий раз, я настояла, чтобы она обязательно рожала в больнице под присмотром врачей.

— Тамара объяснила мне, как дышать, чтобы немного задержать появление ребенка на свет, — говорит Елена Ивасив. — Я сидела рядом с ней на переднем сиденье. Одной рукой она рулила, другой гладила меня. Я старалась не раскисать — сквозь слезы твердила: «Я доїду, все буде добре». Тамара, конечно же, позвонила в 5-й роддом доктору Роману Вороне: «Роман Николаевич, у нас отошли воды, готовьтесь к нашему приезду».

— А как же затор на дороге?

— К счастью, на улице Телиги одна полоса отведена для общественного транспорта, — отвечает Тамара Зейналли. — Однажды меня оштрафовали за выезд на такую полосу. Но в этот раз другого выхода не было — выехала на нее. Было предчувствие, что нарвемся на полицейских. Так и вышло — впереди оказалась патрульная машина.

«Приехав в роддом, я успела принять ванну — и родила дочку»

— Мы остановили автомобиль нарушителей и увидели на пассажирском месте беременную женщину в слезах, — говорит старший лейтенант полиции Александр Кириченко. — Ей нужно было как можно быстрее попасть в 5-й роддом. Мы предложили водителю пристраиваться за нами. Некоторые водители пытались вклиниться между нами. Приходилось вежливо, но решительно требовать, чтобы вернулись в свой ряд. С нашей помощью минут через 10—15 машина с роженицей была возле больницы.

— Я познакомился с Еленой Ивасив примерно за месяц до этого — когда она подписывала документ о том, что будет рожать у нас, — говорит врач акушер-гинеколог столичного родильного дома № 5 Роман Ворона. — Так что я знал: у этой женщины есть риск возникновения кровотечения и других осложнений при родах. Не исключал, что роды произойдут прямо в машине. Поэтому пригласил бригаду врачей различных специализаций, чтобы при необходимости оказать Елене любую помощь, которая понадобится.

— К счастью, я дотянула до роддома, — говорит Елена Ивасив. — Успела принять там ванну — и родила доченьку Аврору (так в греческой мифологии зовут богиню утренней зари). После появления двух мальчиков наша семья мечтала о доченьке. Бог нам ее дал, причем именно такую, как мы «заказывали» — с голубыми глазками и темными волосиками. От приезда в больницу до появления на свет ребенка прошло около получаса. Роды у меня были стремительными.

— Они прошли как по писаному — всем бы женщинам так рожать, — говорит врач Роман Ворона. — Однако нужно понимать, что после родов я предпринял комплекс мер, чтобы у Елены не возникло кровотечения. К слову, то и дело происходят случаи, когда женщины рожают в машинах, поездах, даже в самолетах. В этом ничего страшного нет, при условии, что роженица здорова. Если же есть проблемы со здоровьем, то помощь врача при родах очень важна, иначе могут возникнуть опасные осложнения.

— Вы пообщались с беременной, к которой ехала Тамара? — спрашиваю у Елены Ивасив.

— Да. Она добралась в роддом раньше нас. У нее роды тоже были стремительными. Нас поместили в соседних палатах, и я ходила проведать ее. У этой женщины, как и у меня, родилась девочка. Получилось так, что врач Роман Ворона принял у нее роды и сразу побежал с коллегами встречать меня с «полицейским эскортом». Убедился, что я еще не родила, что со мной все в порядке, и вернулся к предыдущей пациентке завершить свою работу. Ну, а потом принял роды у меня.

Когда появились на свет мои старшие дети — Демьян и Орест, — я не позаботилась о том, чтобы запечатлеть на фото первые минуты их жизни. Решила обязательно сделать снимки с родов третьего ребенка. Пригласила фотографа Елену Белоус. Она отлично справилась со своей работой. Часть сделанных ею фотографий я разместила в интернете. К сожалению, некоторые комментарии огорчили — не очень доброжелательные люди пишут, что все это наигранно, кадры постановочные. Обидно такое читать, ведь я хотела поделиться с людьми своей радостью, а получила в ответ порцию негатива. К счастью, большинство отзывов доброжелательные — хороших людей ведь больше.

Малышка Аврора. Фото Елены БЕЛОУС

Я выбрала по совету своей доулы 5-й роддом, потому что там комфортно. Даже ванная с душем есть. Важно, что никто на тебя не кричит, как это бывает в некоторых роддомах.

— Наше медицинское учреждение единственное в Украине, в котором внедрена программа «Домашние роды под защитой роддома», — говорит главный врач Киевского городского родильного дома № 5 Дмитрий Говсеев. — Суть в том, что у нас воссоздана типичная обстановка квартиры. Поэтому женщины чувствуют себя комфортно. Роды по этой программе проходят при участии доул, которые сотрудничают с нами.

— О моей профессии в Украине пока еще мало кто знает, — говорит Тамара Зейналли. — На сегодняшний день в нашей стране около 40 доул.

— Вам приходилось принимать роды?

— Да, один раз. Женщина (ее зовут Екатерина) находилась дома. Мы уже собирались ехать в роддом, Катя на дорожку пошла в туалет, и у нее начались схватки. Я немедленно вызвала «скорую». Подняться с сидушки женщина уже не смогла. Я зашла в уборную и увидела, что появилась головка ребенка. Позвала мужа роженицы. Вместе с ним в четыре руки мы приняли роды. Ну, а потом уже подоспела бригада «скорой», увезла роженицу и дитя в больницу, где нас ждал доктор.

Несмотря на дорожную пробку, полицейские помогли роженице добраться до роддома за десять минут. На снимке Елена с детьми и полицейскими

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как зимой под Николаевом мужчина принял роды у жены в дороге по подсказкам врачей «скорой».

На фото в заголовке — Елена с дочкой, доулой Тамарой Зейналли и врачом Романом Вороной

Фото Елены БЕЛОУС

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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