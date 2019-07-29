Происшествия

Смертельная авария на Новой кольцевой дороге в Киеве: эксклюзивные фото и подробности

В понедельник, 29 июля, утром на перекрестке Новой Кольцевой дороги и улицы Газопроводной не смогли мирно разминуться Chevrolet и Mitsubishi. Ранее в жуткой автокатастрофе в Закарпатье погибли три человека.

Предварительно установлено, что Chevrolet ехал прямо по Кольцевой в сторону Минского шоссе, а водитель Mitsubishi двигалась со встречного направления и на перекрестке поворачивала налево, на Газопроводную. Согласно требованиям правил дорожного движения, она должна была пропустить транспорт, движущийся во встречном направлении.

По всей видимости, этот маневр был неожиданным для второго водителя. Удар пришелся в правый борт «японца». Им управляла женщина, и она была госпитализирована. В Chevrolet кроме 53-летнего водителя был его сын. Обоих в тяжелом состоянии забрали медики скорой. Вскоре поступила информация, что водитель Chevrolet скончался по дороге в больницу. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Ивано-Франковском пьяный водитель влетел в авто волонтера.

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