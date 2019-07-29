Происшествия

Видеоблогер Артур С. (по прозвищам Малыш, Квадрат, Турик Бердичевский), избивший на камеру бойца АТО, решил не останавливаться на достигнутом. После того как ветераны АТО побывали возле одной из квартир, где раньше жил Артур С., тот выпустил очередную серию видеороликов. В которых похвастался своими связями в СБУ, показал личный арсенал пистолетов и гранатометов и в нецензурной форме пообещал, что атошников, в частности азовцев, будут «калечить, стрелять по одному», их женщин — «кошмарить», что «будет гореть всё» у них и их родных. fakty.ua/312 954 Однако уже через несколько часов записал «покаянное» видео.

Артур С. утверждает, что он уже встречался с ветеранами АТО и пояснил им, что его не так поняли. Мол, он сам за целостность и независимость Украины и глубоко уважает как людей, ее защищающих, так и всех военных, «которые проливают кровь, защищая, грубо говоря, каждый свое государство». И совсем не хотел оскорбить кого-то своими действиями. Он считает, что все жители «стран бывшего СНГ» — славяне и братья, поэтому конфликты между ними должны решаться на политическом уровне. Значительных физических повреждений при этом у блогера заметно не было.

*Видео с YouTube Малыш & Бригада — Highlights

Между тем его «мироточение» совершенно не объясняет таких оскорбительных для бойцов АТО фраз, как «Шо это у тебя за герб? Ты патриот, на*уй?» (о тризубе), «Россия с нами не воюет», «Я не был! На*уй мне там быть, я шо, долбо*б?». Видимо, поэтому извинения приняты не были. Так, сайт «Миротворец», занес его в свою базу данных, попросив правоохранительные органы рассматривать это как заявление о нанесении телесных повреждений и деяниях против нацбезопасности Украины. После того как Артур С. пригрозил переловить и избить по одному персонал «Миротворца» и изнасиловать в неестественной форме «вашего Геращенко», сайт обвинил его также в угрозах по отношению к государственному деятелю — действующему народному депутату.

А израильский военный Цви Ариели, тренировавший украинских бойцов в АТО, пообещал, что если на действия Артура С. не будет реакции украинских правоохранителей, то он с побратимами готов приехать в Бердичев «для проведения лекции по политологии».

По мнению Цви Ариели, нельзя принимать подобные «извинения» Квадрата, поскольку вскоре войдет в привычку подвергать сомнению целесообразность вооруженной защиты Украины. И ввиду отсутствия реакции МВД единственным выходом может быть «унижение Квадрата в прямом эфире».

В уголовных кругах, кстати, считают, что Квадрат сотоварищи к «нормальному» криминальному миру отношения не имеет и достоин наказания за свое поведение: как за то, что представляются блатными, так и за предположительное убийство бывшего зэка (о чем ранее сообщали «ФАКТЫ»).

Впрочем, как удалось выяснить «ФАКТАМ», мальчик Артур из приличной учительской семьи, в уголовных кругах немного повращался. Он был неоднократно судим за кражи с проникновением в жилище, но неизменно его за хорошее поведение освобождали условно-досрочно. На этом фоне оставление места ДТП, за которое он был оштрафован в 2018 году, выглядит детской шалостью.

МВД всё же в стороне не осталось — полиция Артура С. ищет. Как сообщила «ФАКТАМ» спикер Житомирского областного главка полиции Алла Ващенко, поскольку в принадлежащих ему квартирах С. не появляется, правоохранители устанавливают его местонахождение, а также адреса, с которых он выходит в интернет. Что же касается бывшего зэка Коки, который, предположительно, умер после того, как Квадрат напоил его в прямом эфире боярышником, то, по данным полиции, это неоднократно судимый по наркостатьям житель Бердичева. Однако пока неизвестно, действительно ли его тело было найдено под Винницей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети распространили видео, на котором Квадрат всячески провоцирует подвыпившего ветерана АТО, оскорбляя воевавших на Донбассе воинов и отрицая, что Россия напала на Украину.

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