Иммигрант из Африки умышленно толкнул 8-летнего мальчика под поезд

Мир

В понедельник, 29 июля, СМИ Германии сообщили об ужасном инциденте, который произошел на Центральном вокзале во Франкфурте-на-Майне. Неизвестный мужчина умышленно столкнул под подъезд 8-летнего мальчика и его мать. Женщина выжила, ребенок погиб.

Очевидцы рассказывают, что нападавший пытался столкнуть еще одного человека, но у него не хватило сил. Убийца после этого убежал. Однако полиция поймала его спустя несколько минут рядом со зданием вокзала. Подозреваемый оказался иммигрантом из Эритреи. Пока не ясен мотив его поступка. Полиция увезла 40-летнего мужчину на допрос.

На перроне в момент атаки находилось много людей, в том числе дети. Все пришли в ужас, когда увидели, как под колеса подходящего поезда падает мальчик. Расстояние было слишком маленькое — у машиниста не было возможности остановить состав.

Поезд был пассажирский — InterCity Express. Следовал из Дюссельдорфа в Мюнхен через Франкфурт.

Это уже второй подобный случай в Германии за последнюю неделю. Первый произошел на станции Ферде рядом с Дуйсбургом. Погибла 34-летняя женщина. Ее толкнул под поезд 28-летний мужчина. Он находится под арестом по обвинению в убийстве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как в Днепропетровской области полицейские спасли девушку, которая пыталась броситься под поезд.

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