Украина

Из-за ремонта в Киеве изменят маршруты движения ряда трамваев и троллейбуса

В «Киевпасстрансе» скорректировали работу ночную электротранспорта на некоторых маршрутах. Ранее в Киеве неожиданно изменили маршруты некоторых автобусов и троллейбусов (схемы).

Так, в ночь на 30 июля:

— сокращен режим работы трамваев №№ 14,15 из-за ремонта колеи на улице Спасской. С 00:30 до 05:30 движение транспорта по этой улице закрывается; последние рейсы № 14 от проспекта Отрадного отправятся в 23:24, 23:31; от Контрактовой площади — в 22:15, 22:30; № 15 — от проспекта Отрадного в 23:09, 23:24, от улицы Старовокзальной — в 22:10, 22:25.

— из-за ремонта колеи на улице Миропольской с 00:30 до 04:45 трамвай № 33 будет курсировать от ДВРЗ до станции метро «Лесная» (последние отправления от улицы С. Лифаря в 23:50, 00:02, от ДВРЗ — в 22:51, 23:07);

— маршрут трамвая № 28 закрывается (последние отправления от улицы Милославской в 23:42, 23:53, от станции метро «Лесная» — в 22:53, 23:04).

— изменения в маршруте ночного троллейбуса № 91Н обусловлены ремонтом контактной сети на проспекте В. Маяковского. С 01:30 до 04:30 движение транспорта организовано от Центрального ж/д вокзала до улицы С. Лифаря.

Ранее «ФАКТЫ» уже сообщали, что киевское метро вскоре полностью откажется от жетонов и какие способы оплаты проезда предлагают в подземке. Где в Киеве ограничат движение: схемы объездов на дорогах. Продолжаются дорожные работы также на проспекте Палладина.



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