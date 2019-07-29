Украинка после визита на острова создала в Киеве студию гавайских танцев (фото)

Общество и люди

Киевлянка Олеся Богилло создала в Киеве студию гавайскиих танцев «Моана хула студио». Причем сделала это после обучения на Гавайях. Олеся говорит, что гавайские танцы доступны людям любого возраста — и детям, и взрослым. Она мечтает, чтобы в ее студии появился семейный дуэт — мама со взрослой дочкой.

«У гавайцев считается престижным, когда вместе выступают мама и взрослая дочь»

— Я танцую с пяти лет, — говорит Олеся Богилло (на фото в заголовке — в первом ряду в центре). — Когда мне было девять лет, решили с мамой, что я попробую поступить в Киевское хореографическое училище. Отбор там проходил в три тура. В третьем, когда нужно было что-либо сымпровизировать под музыку, меня ставили в пример другим детям. Вот только в училище не приняли — уже тогда не вызывало сомнений, что я, когда стану взрослой, буду ниже среднего роста. «Вашей дочке нет смысла идти в балерины — из-за маленького роста хороших ролей ей давать не будут, — сказали маме преподаватели. — Ей больше подходят народные танцы». И затем много лет я занималась в различных ансамблях. Когда после школы нужно было решать, куда поступать, мама заявила: «Танцами много не заработаешь, нужно выбрать другую профессию». Я согласилась и поступила в столичный политех учиться на менеджера организаций. Сейчас работаю по этой специальности. Однако уверена: мое призвание — быть танцовщицей. Но о том, что поступила в КПИ, нисколько не жалею. Если бы не моя нынешняя работа, я, скорее всего, не смогла бы открыть школу гавайских танцев — у меня бы на это не хватило средств.

— Как получилось, что вы увлеклись гавайскими танцами?

— Вы удивитесь, но эта история связана с войной, — отвечает Олеся Богилло. — Мой муж, сейчас уже бывший, пошел добровольцем защищать Украину от российской агрессии. Я очень им гордилась, горжусь и сейчас. Вот только тогда не осознавала, насколько тяжело будет остаться одной с маленьким ребенком на руках. В тот весьма непростой для меня период мы с подругой прогуливались накануне католического Рождества, и мне пришла идея сделать себе подарок — купить укулеле (гавайскую гитару). Я еще в школьные годы мечтала играть на гитаре. Но ручки у меня были маленькими, и мне не удавалось брать баре (способ взятия аккорда). Укулеле по сравнению с обычной гитарой — инструмент миниатюрный. Я стала на нем играть. Оказалось, что у меня хороший голос, и я начала еще и петь. За год вспомнила и выучила в общей сложности около ста песен. Сейчас у меня коллекция укулеле — 16 гавайских гитар. Почти все эти инструменты особенные — необычный цвет, форма… Заказывала их в различных уголках мира.

Читайте также: Учил побратимов танцевать прямо на передовой: как ветеран АТО открыл в Киеве школу танго

Однажды случайно увидела в Facebook информацию о том, что в Киеве есть студия гавайских танцев. Признаться, отнеслась к этой студии с определенной долей скепсиса. Дело в том, что раньше я занималась ирландскими танцами (чечеткой), поэтому знаю, что основы любого этнического танца нужно черпать из первоисточника. Как нам перенять умение исполнять гавайские танцы, ведь где находится Украина, а где Гавайи? Но все же интерес победил, и я отправилась в студию. На первом же занятии влюбилась в гавайские танцы и стала ими заниматься. Однако спустя некоторое время решила создать собственную студию. Имевшихся у меня тогда знаний и умений было маловато. Это стало одним из стимулов стать ученицей школы танцев на Гавайских островах.

— Вы летаете на Гавайи брать уроки?

— Представьте себе, да. Периодически летаю туда заниматься. А когда куму (учителя) этой студии приезжают в Австрию, Германию, Францию, не упускаю возможности взять у них уроки в Европе. Училась уже у четырех куму. Достигла такого уровня мастерства, что мне школа предоставила право преподавать гавайские танцы.

Олеся Богилло: «Танцевать на песке довольно сложно, но мне это доставляет удовольствие»

Я говорила вам, что знаю порядка ста песен. Так вот, гавайских танцев разучила уже тоже около ста.

Знаете, когда я в первый раз прилетела на Гавайи, сразу попала на занятие группы купуна (мудрых женщин). Это старшая возрастная группа — те, кому за 50. Тут нужно сказать, что гавайские танцы доступны практически всем — от маленьких девочек и мальчиков до бабушек и дедушек весьма преклонного возраста. Секрет в том, что в одном и том же танце исполнителям можно давать такую нагрузку, какая им по силам. Так вот, среди танцующих в той группе была полноватая пожилая женщина. Более того, на спине у нее горб. Казалось бы, куда ей танцевать? Но видели бы вы, до чего классно у нее все получалось! Женщине явно тяжеловато давались танцевальные движения. Она брала мимикой — ее лицо говорило о том, чему посвящен танец. Кстати, каждый гавайский танец — это рассказ какой-либо истории. Причем неизменно светлой, позитивной. Даже когда речь идет, например, о трагической любви одной из местных богинь, все равно все заканчивается хорошо.

Я смотрела тогда репетицию гавайских купуна и думала: хорошо было бы создать такую же группу и у нас в Украине. И у меня возник план: сагитировать маму и ее подруг заняться гавайскими танцами. Однако мама не согласилась. Она не танцует и поныне, хотя часто приходит на концерты, которые дает моя студия. Но от замысла я не отказалась. В Facebook наткнулась на информацию о киевском проекте «Жизнелюб», рассчитанном на людей старше 50 лет. Списалась с его руководителем Тиной Михайловской, сообщила ей, что я готова принять десять человек. И ко мне пришло именно такое количество участниц этого проекта. Но оказалось, что желающих гораздо больше.

Так что с набором в группу купуна проблем нет. Однако осталась еще одна связанная с ней мечта. У гавайцев считается очень престижным, когда вместе выступают мама со взрослой дочкой. Такого семейного дуэта у меня пока нет. Но я настойчиво его ищу. Если среди читателей «ФАКТОВ» найдутся желающие мама с дочкой попробовать вместе танцевать у меня, добро пожаловать.

«Группа купуна — мудрых женщин — у нас занимается бесплатно»

— У вас танцуют люди разного возраста?

— Пока нет детской группы, но ее набор запланирован на сентябрь. А на сегодняшний день у меня три группы: одна для купуна и две — для танцовщиц в возрасте от 20 до 50 лет. Причем одна концертная — ее участницы выступают в наших многочисленных концертах (случается, даем их по четыре за день).

Скажу еще несколько слов по поводу будущей детской группы. Опыт показал, что работать с детьми у меня получается не очень хорошо — мне комфортно давать уроки взрослым. Поэтому занятия в младшей группе будет вести одна из моих учениц, которая легко находит контакт с детьми.

— Ваш ребенок увлекся гавайскими танцами?

— У меня сын. Танцевать пока отказывается, а вот играть на гавайской гитаре любит. Его забирает из школы няня. Когда я прихожу вечером домой, он часто с радостью сообщает: «Я записал новый музыкальный клип с укулеле».

— Занимаются мужчины в студии?

— Да, есть один в группе купуна. Готовлю его сейчас для выступлений на соревнованиях по гавайским танцам, которые пройдут в Австрии.

— У вас в гардеробе много сценических костюмов?

— Конечно, ведь для каждого танца нужен определенный наряд. Многие из своих сценических платьев (их нужны десятки) пошили сами. Различные ожерелья и украшения тоже изготавливаем своими руками. Замечу, что каждая деталь в костюме имеет определенное значение, помогает раскрыть замысел танца. По канонам гавайского танца, прически и макияж исполнителей должны быть одинаковыми. Мне стоило немалых усилий добиться, чтобы все мои женщины пользовались перед выходом на сцену помадой одного цвета. А вот с волосами вопрос остается нерешенным — танцовщицы хотят выделяться, поэтому прически носят разные.

— Танцуете босиком?

— Да. Некоторые свои танцы гавайцы исполняют на песке. Поэтому часть репетиций (в том числе с купуна) я провожу на песке. Танцевать на нем довольно сложно. Кстати, мне доставляет особое удовольствие танцевать на Гавайях в воде у берега океана. Это танцы, в которых рассказываются истории, связанные с океаном. Представляете, языком танца я показываю волну, при этом настоящая волна прокатывается по моим ногам.

"Каждый гавайский танец — это рассказ какой-либо истории", - говорит Олеся

— Чтобы заниматься гавайскими танцами, обязательно нужно следить за своим весом, придерживаться диеты?

— Нет. Но все же желательно лишних килограммов не набирать.

— Считали, сколько в Украине студий гавайского танца?

— В Киеве три. И по одной в Одессе и Харькове.

— Если не секрет, студия приносит вам значительные доходы?

— Прибылей она не приносит. Все, что зарабатываю на танцах, идет на оплату аренды зала, сценические костюмы, участие нашей концертной группы в выступлениях. К тому же группа купуна занимается бесплатно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что наглый вор дерзко обворовал студию детских танцев в Киеве: момент попал на видео.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Фото Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter