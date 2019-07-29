25.16 / 25.46 27.97 / 28.42
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Горбатюк и Генпрокуратура живут по разным законам — адвокат об обысках в Окружном админсуде

17:49 29 июля 2019 33
ГБР
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Департамент спецрасследований во главе с Сергеем Горбатюком существует по своим законам отдельно от Генпрокуратуры.

Об этом заявил адвокат Окружного административного суда г. Киева Евгений Солодко на пресс-конференции в понедельник, 29 июля в ИА «Украинские новости».

По словам Солодко, Горбатюк мог иметь личную заинтересованность в обысках в ОАСК, поскольку дело о ликвидации департамента спецрасследований, которое он возглавляет, находится именно в Окружном административном суде.

«Создается впечатление, что департамент спецрасследований во главе с Горбатюком — это вообще отдельная от Генпрокуратуры структура, которая ни с кем не согласовывает свои действия и живет по своим законам», — сказал Солодко.

Он также отметил, что обыски проводились в здании Окружного административного суда 26 июля до 2 часов ночи, и во время обысков были допущены ряд процессуальных нарушений, а также длительное время не допускались адвокаты.

Как известно, защита Окружного административного суда Киева просит ГБР открыть уголовное производство против начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в связи с вмешательством в работу судебных органов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер