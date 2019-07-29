Украина

Горбатюк и Генпрокуратура живут по разным законам — адвокат об обысках в Окружном админсуде

Департамент спецрасследований во главе с Сергеем Горбатюком существует по своим законам отдельно от Генпрокуратуры.

Об этом заявил адвокат Окружного административного суда г. Киева Евгений Солодко на пресс-конференции в понедельник, 29 июля в ИА «Украинские новости».

По словам Солодко, Горбатюк мог иметь личную заинтересованность в обысках в ОАСК, поскольку дело о ликвидации департамента спецрасследований, которое он возглавляет, находится именно в Окружном административном суде.

«Создается впечатление, что департамент спецрасследований во главе с Горбатюком — это вообще отдельная от Генпрокуратуры структура, которая ни с кем не согласовывает свои действия и живет по своим законам», — сказал Солодко.

Он также отметил, что обыски проводились в здании Окружного административного суда 26 июля до 2 часов ночи, и во время обысков были допущены ряд процессуальных нарушений, а также длительное время не допускались адвокаты.

Как известно, защита Окружного административного суда Киева просит ГБР открыть уголовное производство против начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в связи с вмешательством в работу судебных органов.



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