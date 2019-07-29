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Политика

Путин спалился: Россия показала запрещенное оружие, которое использовала в Сирии

20:08 29 июля 2019 195
касетные боеприпасы
Инф. «ФАКТОВ»

В России на выставке вооружения и военной техники, применяемой в военном конфликте в Сирии, демонстрируют кассетные бомбы РБК-500 АО-2,5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5.

Сообщается, что кассетные бомбы являются частью «Экспозиции вооружения и военной техники, применяемых в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике» в подмосковном парке «Патриот».

В расследовании Conflict Intelligence Team (CIT), опубликованном 26 июля, говорится о том, что макеты бомбовых кассет на выставке фактически доказывают, что «российская авиация использует в том числе и кассетные боеприпасы».

Отметим, минобороны России ранее отрицало, что подобные боеприпасы использовались в Сирии. В частности, официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что на авиабазе Хмеймим таких бомб вообще нет.

Однако еще в 2016 году СІТ заявляли, что самолеты, находящиеся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, несут бомбовые кассеты разных типов. Кассетные боеприпасы, в частности, показывали в сюжете телеканала RT о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу на авиабазу Хмеймим в июне 2016 года. Впоследствии пропагандисты отредактировали сюжет. Спустя время RT опубликовал запись в первоначальном виде. Позже российская Gazeta.ru опубликовала комментарий военных экспертов, которые утверждали, что в расследовании якобы фигурируют другие боеприпасы — фугасные бомбы.

Напомним, Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. За это время там погибло много военнослужащих РФ.

«ФАКТЫ» сообщали о том, что в Сирии россияне также использовали химическое оружие.

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