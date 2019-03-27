«Были смяты шквальным огнем»: стали известны подробности гибели военных Путина в Сирии

Мир

Стали известны подробности гибели трех российских офицеров в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом пишет «Новая газета».

Выяснилось, что внедорожник УАЗ, на котором ехали военные, двигался через пустыню по трассе Пальмира — Аль-Маядин, отстал от колонны и попал в засаду боевиков. По информации издания, офицеры оказались застигнуты врасплох, автомобиль «был просто смят шквальным огнем».

Газета также опубликовала фотографию с места засады. На снимке изображен автомобиль с многочисленными пулевыми отверстиями.

Источники «Новой» высказали две версии того, как террористы узнали о передвижении российских военных. По одной из них, информаторами могли быть боевики, прежде поддерживавшие «Исламское государство», а ныне сотрудничающие с правительственными силами.

Вторая версия указывает на дислоцированные в Аль-Маядине проиранские подразделения — в последнее время отношения между официальным Дамаском и «Хезболлой» значительно испортились.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о гибели майора и двух полковников ВС России стало доподлинно известно 25 марта. Сообщалось, что были убиты трое российских военных: в конце февраля автомобиль с российскими военными попал в засаду в провинции Дейр-эз-Зор. После этого группа почти месяц считалась пропавшей без вести.

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