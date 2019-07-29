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Украина

Порошенко продолжает строить жилье военным: реализован очередной социальный проект

20:10 29 июля 2019 105
дом для военных
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В военной части в Калиновке Винницкой области состоялась торжественная передача дома для военнослужащих. В доме два подъезда на 16 квартир общей площадью 1200 квадратных метров. На строительство потребовалось 5 месяцев и более 37 миллионов гривен. Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией Roshen в рамках благотворительного проекта.

Все квартиры меблированы. Кухонный гарнитур оборудован встроенной техникой GORENJE — с электрическими варочными поверхностями, духовкой, посудомоечной машиной и вытяжкой. Также каждая квартира укомплектована холодильником. Санузлы оборудованы сантехникой, бойлерами на 80—100 литров, стиральными машинами, зеркалами.

— Такого жилья нам не хватало во время чрезвычайной ситуации в 2017 году, — отметил командир воинской части полковник Николай Батюк. — Если бы военнослужащие жили на территории воинской части, их реагирование на ситуацию было бы оперативным. Социальный проект, который реализовала корпорация Roshen — свидетельство неравнодушного отношения к проблемам военнослужащих, Вооруженных Сил Украины.

— Когда в Украину пришла война, вся страна поняла насколько важна армия для государства. По известным причинам государство в то время не смогло в полной мере предоставить своим защитникам надлежащее обеспечение, именно поэтому наша компания с самого начала войны на Востоке Украины вместе со всей страной присоединилась к обеспечению и поддержке украинской армии, — отметила директор по развитию социальных проектов Кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко. — Это дом, где военные должны чувствовать тепло, после тяжелой и ответственной работы. Люди, которые определили для себя приоритетом защиту своей страны и служение украинскому народу, должны жить в надлежащих условиях.

В Корпорации отметили, что при строительстве большое внимание уделили энергосбережению дома. Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией Roshen в рамках благотворительного проекта. Аналогичный жилой дом Корпорация построила и передала военным Вооруженных Сил Украины в 2014 году. Первый уютный двухэтажный дом был построен под Броварами в Киевской области для семей военнослужащих, передислоцировавшихся из Крыма. Он расположен рядом с военной частью.

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