Общество и люди

Украинка выставила на продажу танк: цена как за новый внедорожник

Жительница Запорожской области на сервисе бесплатных объявлений разместила сообщение о продаже танка Т-62. Ранее 12-летняя девочка «продавала» в сети своего 9-летнего братика.

Как сообщает «Днепровская панорама», женщина оценила Т-62 (с документами) в 29 тысяч долларов. Приблизительно столько же стоит хороший внедорожник. Правда, в объявлении она указала, что торг уместен.

Продавец также сообщила, что техника 1975 года выпуска не боевая и «масло не ест». Танк продается, поскольку женщине срочно понадобились деньги.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Лондоне на торгах продано первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя, сумма сделки превысила оценочную в три раза и составила $ 225 тысяч.

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