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На детской площадке нашли гранату: подробности ЧП в Николаеве
В понедельник, 29 июля, около 20:20 в Ингульский отдел полиции Николаева поступило сообщение от местного жителя, что на детской площадке по улице Космонавтов он обнаружил гранату. Мужчина увел детей с площадки и оставался на месте инцидента до приезда правоохранителей. Ранее в Запорожье погиб 13-летний подросток. Он нашел гранату на улице, поднял ее и… бросил на землю.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, на место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели, они сразу оградили место возможной опасности.
Специалисты выяснили, что находка — это корпус гранаты РГД-5. Во время обследовании территории к полицейским подошла 53-летняя женщина, она сообщила, что в ее в сумке находится запал к этой гранате, которую накануне принес домой ее 32-летний сын. По словам женщины, когда она увидела гранату, то сразу отобрала у сына запал и потребовала от него избавиться от опасной находки.
Мужчина не придумал ничего лучше, чем спрятать РГД-5 под автопокрышкой на детской площадке. Там ее обнаружил неравнодушный прохожий и вызвал полицию.
Взрывотехники полиции изъяли опасный предмет для дальнейшего уничтожения. Полицейские выясняют происхождение боеприпаса, опрашивают всех причастных к происшествию.
Решается вопрос о внесении указанного события в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее в Днепре шестеро детей получили травмы вследствие взрыва предмета, похожего на мину. А под Ровно мальчик и девочка погибли от взрыва, когда открыли из любопытства сейф дедушки.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..