Я его заслужила: Полякова похвасталась фигурой в сексуальном купальнике (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Оля Полякова, показавшая стальной пресс в откровенном бикини, снова показала свою сексуальную фигуру. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новые соблазнительные фото в купальнике. На снимках Оля позирует в черном ассиметричном купальнике, открывающем живот. Певица призналась, что наконец-то после напряженной работы отправилась в заслуженный отпуск и может позволить себе расслабиться.

Где именно Оля отдыхает, она не уточнила. Судя по видео в сториз, в этот раз она осталась в Украине вместе с мужем и дочками. Певица расслабляется в бане и плавает в озере.

Пикантные снимки Оли взбудоражил сеть. Большинство подписчиков восхищаются роскошной фигурой 35-летней певицы и засыпают ее комплиментами.

«Ты супер, просто прелесть», «Ух, хороша! Полякова, натурал всё», «Ну вот как так. это же просто не реально иметь такую фигуру!!!», «Как всегда Вы шикарная», «Интересный загарчик получится», «У меня аж слюни текут», «Оооваау! мои поздравления! роскошна!», «Как же повезло вашему мужу», — пишут в комментариях под фото.

Но нашлись и такие, кто раскритиковал Полякову, назвав ее вульгарной, а купальник, мягко говоря, маловатым.

Ранее Оля Полякова отдыхала на Мальдивах, публикуя обнаженные фото на пляже. Также она демонстрировала обнаженную фигуру в Египте.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Леся Никитюк показала горячее фото в купальнике.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter