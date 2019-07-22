Стальной пресс: Оля Полякова произвела фурор пикантным кадром на яхте (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Оля Полякова, представившая недавно клип «Звонила», порадовала поклонников новым пикантным снимком. Она показала свою шикарную фигуру в купальнике на яхте. На этот раз Оля не стала раздеваться, как ранее на Мальдивах и в Египте, а позировала в ярком бикини.

На фото Полякова продемонстрировала свои шикарные длинные ноги и спортивный живот с кубиками пресса.

«Если вы устали грести, расслабьтесь и плывите по течению!» — написала под снимком звезда.

Оказалось, что Полякова летала на съемками с дочками. В сториз Оля пояснила, что снимок был сделан ранее. А сейчас она направляется в самолете на съемки с дочками. Кстати, звездным соседом певицы оказался Дан Балан! Также в сториз она рассказала, как совмещать материнство и карьеру. «Никак», — откровенно призналась певица.

Поклонники засыпали певицу комплиментами и пожелали ей хорошего отдыха. «Отпуск мне только снится», — призналась певица.

«Оля, классный животик, подтянутый. Я тоже к такому стремлюсь», «Шикарный вид, с шикарной изюминкой в центре фотографии», «Красотка», «Оля, Вы богиня! Нельзя быть на свете красивой такой!», «Очень красивая! Вид и Вы завораживаете!», «Ого, вот это пресс!», «Вы очень красивая!», «Кукла Барби», «Русалка», «Обалденный пресс», «Крутая», «Огонь!», «Олечка, ты всегда на высоте, королева!» — пишут под фото подписчики.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике после медового месяца.

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