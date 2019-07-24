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- 14:16 Шикарная: Леся Никитюк показала горячие фото в купальнике
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Шикарная: Леся Никитюк показала горячие фото в купальнике
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, поразившая недавно ярким образом в желтом мини-платье, снова разделась. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram горячие фото в купальнике, показав во всей красе свою шикарную фигуру.
Обрадовавшись, что число ее подписчиков перевалило за три миллиона, Леся Никитюк показала фото в крошечном зеленом «змеином» бикини. Она поблагодарила своих подписчиков и пожелала им разбогатеть.
«Спасибо, что с Лесей. По три млн вам в карман, каждому!», — написала Никитюк под снимком.
В ответ поклонники засыпали телезвезду комплиментами, назвав ее фигуру шикарной.
Уже на следующий день она порадовала новым фото в купальнике. На этот раз Леся предпочла цельный купальник с модным принтом. В нем она проводила время на берегу Днепра и, возможно, училась кататься на серфе. Никитюк сфотографировалась с доской, отметив, что «хоть что-то есть выше меня».
Ранее Леся хвасталась своей коллекцией купальников: она выгуливала их на Мальдивах, затем 47-й показала в Италии.
«ФАКТЫ» также писали о том, что Леся Никитюк возвращается в тревел-шоу в качестве ведущей.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...