Общество и люди

В Киеве запустят новый речной маршрут с Почтовой площади на Оболонь

Сейчас попасть на столичную Оболонскую набережную можно как с помощью подземного, так и наземного транспорта. А в августе столичный речной порт запланировал организовать новый речной прогулочный маршрут: Почтовая площадь — Оболонь. На водном трамвайчике можно будет с Подола по Днепру отправиться на Оболонь. Напомним, ранее в Одессе появился туристический патруль: волонтеры дежурят в самых оживленных уголках города, чтобы помочь гостям отдохнуть и сориентироваться на местности.

Об этом Киевский речной порт сообщил в Facebook всем интересующимся водными прогулками.

От речного вокзала можно будет отправиться на Оболонскую набережную, прогуляться по живописному парку «Наталка» и вернуться тем же путем назад — в центральную часть столицы. А жители Оболони могут осуществить вояж на Почтовую площадь, погулять по подольским улочками, посетить выставку современного искусства в здании Речного вокзала, а также гастрономический фестиваль «Бухта» и вернуться назад в спальный район.

Пока сведений о стоимости поездки нет, как и расписания нового речного маршрута. Но билеты будут доступны в ближайшее время.

Пока онлайн или в кассе (на причале № 10) можно приобрести посадочные талоны на действующие маршруты: «Панорама Киева», «Киевское море», «Музыкальная программа на теплоходе», «Детская программа с аниматорами», «Устье Десны», «Дискотека на теплоходе», «В Межигорье».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевские власти хотят создать для туристов маршруты по местам съемок нашумевшего сериала «Чернобыль» от НВО.





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