25.03 / 25.32 27.81 / 28.28
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Киеве запустят новый речной маршрут с Почтовой площади на Оболонь

10:57 30 июля 2019 59
В Киеве запустят новый речной маршрут с Почтовой площади на Оболонь
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Сейчас попасть на столичную Оболонскую набережную можно как с помощью подземного, так и наземного транспорта. А в августе столичный речной порт запланировал организовать новый речной прогулочный маршрут: Почтовая площадь — Оболонь. На водном трамвайчике можно будет с Подола по Днепру отправиться на Оболонь. Напомним, ранее в Одессе появился туристический патруль: волонтеры дежурят в самых оживленных уголках города, чтобы помочь гостям отдохнуть и сориентироваться на местности.

Об этом Киевский речной порт сообщил в Facebook всем интересующимся водными прогулками.

От речного вокзала можно будет отправиться на Оболонскую набережную, прогуляться по живописному парку «Наталка» и вернуться тем же путем назад — в центральную часть столицы. А жители Оболони могут осуществить вояж на Почтовую площадь, погулять по подольским улочками, посетить выставку современного искусства в здании Речного вокзала, а также гастрономический фестиваль «Бухта» и вернуться назад в спальный район.

Пока сведений о стоимости поездки нет, как и расписания нового речного маршрута. Но билеты будут доступны в ближайшее время.

Пока онлайн или в кассе (на причале № 10) можно приобрести посадочные талоны на действующие маршруты: «Панорама Киева», «Киевское море», «Музыкальная программа на теплоходе», «Детская программа с аниматорами», «Устье Десны», «Дискотека на теплоходе», «В Межигорье».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевские власти хотят создать для туристов маршруты по местам съемок нашумевшего сериала «Чернобыль» от НВО.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер