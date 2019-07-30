- 13:13 Богдан назвал условие проведения досрочных местных выборов
- 13:12 Факты разжигания вражды установлены: Нацсовет проверил NewsOne
- 13:04 Звезды Голливуда Хоакин Феникс и Руни Мара объявили о помолвке
- 12:54 Богдан рассказал, когда заработает новая Верховная Рада
- 12:23 Российского боксера-неадеквата высадили из самолета: что произошло
- 12:12 С зонтиком даже в автобусе: в сети появилось эпичное фото из залитого дождем Киева
- 12:12 Поддерживающие террористов брат и мать главы Донецкой ОГА засветились на росТВ
- 11:57 Семерых участников нападения на полицейского в Киеве арестовали без права залога
- 11:55 Украинцы спешат получить убежище в США через Мексику
- 11:55 «Заря» — «Будучность»: где смотреть онлайн матч Лиги Европы
- 11:47 В Киеве будут судить анестезиолога, из-за ошибки которого пациентка впала в кому
- 11:44 Бойню на фестивале чеснока в США устроил 19-летний расист
Украинцы спешат получить убежище в США через Мексику
По 10−15 звонков в день поступает от украинцев, которые хотят поехать в Мексику и пересечь границу с США для получения там убежища. Ранее эти люди находились в режиме ожидания — президент США Дональд Трамп указом от 16 июля ужесточил правила получения убежища и запретил его получение через третьи страны, в частности и через Мексику. Ранее сообщалось, что Верховный суд США отказал Трампу и стал на сторону мигрантов.
Об этом «ФАКТАМ» рассказал основатель международной компании «Второй паспорт» Юрий Моша.
«Уже вторая попытка Трампа усложнить жизнь мигрантам не увенчалась успехом. Обычный федеральный судья в Сан-Франциско отменил указ президента, ссылаясь на то, что новая политика администрации противоречит давно устоявшимся иммиграционным законам», — сообщил Юрий Моша.
Не удивительно, что эта новость вызвала новый всплеск активности мигрантов, среди которых много украинцев, которые готовятся отправиться на мексиканскую границу и попытать счастья в получении убежища.
«Люди боятся, что Трамп может подписать очередной указ, поскольку этот (который отменил судья из Сан-Франциско. — Авт.) уже второй (первый был в прошлом году), и они останутся без возможности получить убежище в США. Убежище же в Мексике их не привлекает, поскольку это не демократическая страна», — объяснил эксперт.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине попросили убежища двое сотрудников органов внутренних дел РФ. Они объяснили украинским пограничникам, что их преследуют из-за принципиальной позиции по противодействию преступности.
А в Сумской области украинские пограничники задержали семейную пару из России, которая направлялась в Украину вне пунктов пропуска.Задержанные сообщили, что бегут из России из-за преследования и надеются получить политическое убежище в Украине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...