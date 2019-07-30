Украинцы спешат получить убежище в США через Мексику

Украина

По 10−15 звонков в день поступает от украинцев, которые хотят поехать в Мексику и пересечь границу с США для получения там убежища. Ранее эти люди находились в режиме ожидания — президент США Дональд Трамп указом от 16 июля ужесточил правила получения убежища и запретил его получение через третьи страны, в частности и через Мексику. Ранее сообщалось, что Верховный суд США отказал Трампу и стал на сторону мигрантов.

Об этом «ФАКТАМ» рассказал основатель международной компании «Второй паспорт» Юрий Моша.

«Уже вторая попытка Трампа усложнить жизнь мигрантам не увенчалась успехом. Обычный федеральный судья в Сан-Франциско отменил указ президента, ссылаясь на то, что новая политика администрации противоречит давно устоявшимся иммиграционным законам», — сообщил Юрий Моша.

Не удивительно, что эта новость вызвала новый всплеск активности мигрантов, среди которых много украинцев, которые готовятся отправиться на мексиканскую границу и попытать счастья в получении убежища.

«Люди боятся, что Трамп может подписать очередной указ, поскольку этот (который отменил судья из Сан-Франциско. — Авт.) уже второй (первый был в прошлом году), и они останутся без возможности получить убежище в США. Убежище же в Мексике их не привлекает, поскольку это не демократическая страна», — объяснил эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине попросили убежища двое сотрудников органов внутренних дел РФ. Они объяснили украинским пограничникам, что их преследуют из-за принципиальной позиции по противодействию преступности.

А в Сумской области украинские пограничники задержали семейную пару из России, которая направлялась в Украину вне пунктов пропуска.Задержанные сообщили, что бегут из России из-за преследования и надеются получить политическое убежище в Украине.



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