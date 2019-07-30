Под видом газовщиков по всей Украине ходят псевдопроверяющие и вымогают деньги у населения

Украина

Почти три с половиной часа автору этих строк вместе с еще одним местным активистом пришлось удерживать до приезда полиции трех подозрительных личностей, которые в селе Бузовая Киевской области под видом проверяющих ходили по домам и квартирам и собирали с жителей деньги в обмен на обычный листочек бумаги, размноженный на ксероксе. Ранее в Тернополе задержали трех участников организованной преступной группы, от мошенничества которых пострадали 13 пенсионеров.

Бузовчане утверждают, что их просто ввели в заблуждение и они, чуть ли не под гипнозом, отдавали по 80 гривен неизвестно кому и неизвестно за что. Некоторых жителей села «инспекторы» убедили заплатить и за соседей, у которых на момент «проверки» не оказывалось нужной суммы. Чуть позже мне удалось выяснить, что эти же «ревизоры» прошлись за пару лет едва ли не по всей Киевской области. В других областях Украины происходит то же самое: представители частных фирм заходят в дома, вручают ничего не понимающему хозяину документ, на котором написано «Акт проверки», и требуют деньги. Если кто-то отказывается платить — начинаются угрозы: мол, отключим газ.

Но вернемся к событиям в селе Бузовая. Забегая немного наперед, отмечу, что полиция на вызов так и не приехала, хотя я представился им журналистом «ФАКТОВ».

Один из «инспекторов» постучался и в мою квартиру, когда я собирался на работу. Вошел мужчина в куртке, отдаленно напоминающей спецовку газовщика, и по пути на кухню проговорил что-то невнятное, я расслышал лишь фразу: «…проверка газовых дымоходов». Незнакомец в спецовке прошелся по кухне, увидел газовую колонку, плиту, но не обратил внимания на газовый котел. «Вытяжка у вас есть?» — спросил он и, получив утвердительный ответ, принялся что-то заполнять на листке бумаги.

«С вас 80 гривен», — сказал незнакомец, не отрываясь от работы. «За что?» — удивился я. «За инструктаж. Так положено. Вы же не хотите, чтобы вам потом газовщики газ отключили?» Удивительно, но я, человек, который много раз писал про различные мошенничества, безропотно отдал незнакомцу требуемую сумму, получив на руки две бумажки, одна из которых именовалась «Акт о проверке», а вторая — «Квитанция».

Только минуту спустя, когда незнакомец уже стучался в другие квартиры, я вышел из ступора и решил позвонить в сельсовет. Сельский голова Сергей Кежлай ответил мне, что его в данный момент нет на месте, но к ним обращались представители некой частной фирмы и сказали, что будут проводить проверку дымоходов. «Но они ничего не проверяют, хотя в акте написано, что они должны не только проверять, но и чистить дымоходы». — «Да?» — удивился сельский голова и пообещал во всем разобраться.

Между тем на улице началось оживление. Несколько старушек, поняв, что их обманули, попытались поймать одного из «инспекторов». К борьбе за справедливость решили подключиться автор этих строк и местный активист Роман. Из ближайшей четырехэтажки нам удалось вывести двух «проверяющих». В это время, как мы выяснили, еще один собирал деньги в частном секторе.

Мы вызвали полицию и заявили, что «проверяющих» никуда не отпустим, пока не приедут правоохранители. Кстати, один из горе-инспекторов находился в таком странном состоянии, то ли сильного опьянения, то ли ему было плохо по другим причинам, что пытался залезть на детской площадке в маленький деревянный домик, чтобы спрятаться от жары.

— Вот этот мужчина, что на детской площадке, взял у меня 80 гривен, а потом еще двадцатку на сигареты попросил, — сообщила одна пенсионерка.

— А я за двух своих соседок и за себя им 240 гривен отдала, — пожаловалась вторая.

— Скажите, ваши действия законны? — спрашиваю старшего из «инспекторов», который назвался Виктором.

— Да, у нас есть разрешения управления труда и сельсовета — показывает Виктор документ с печатью Бузовской сельрады.

Читаю, а там написано, что это вовсе и не разрешение на проверку. Представители частной фирмы просто поставили местного голову в известность, что будут проверять дымоходы.

К нам подошла начальник жэка Ольга:

— Я изучила ваши документы. Тут написано, что ваши услуги не являются обязательными. Вы говорили жильцам, что они могут согласиться, но могут и отказаться от проверки?

— Да, конечно, — ответил Виктор, в то время как второй «инспектор», что находился в странном состоянии, еле ворочал языком.

— Вы обманываете, — тут же возразили пенсионерки. — Вы не предупреждали, что ваша услуга добровольная.

— А вы выполняли работы — прочистку дымоходов и прочее, что написано в акте? — снова спросила начальник жэка.

— Да, конечно! — снова ответил Виктор, но ему опять возразили сельчане:

— Они ничего не проверяли!

На наше предложение раздать гражданам их деньги и убираться из села, пока не приехала полиция, «инспекторы» ответили категорическим отказом:

— Мы никому ничего не вернем. И вообще, я сам работал в органах. Меня вся местная полиция и так знает. Нам ничего не будет. А вы только свое и наше время тратите.

На протяжении трех с половиной часов, пока ждали полицейских («Они вот-вот уже выезжают», «Ваше обращение зафиксировано, скоро будут»), горе-инспекторы несколько раз пытались улизнуть. Но мы были бдительными. Кроме того, в ответ на требование показать, каким прибором они собирались проверять утечку газа, «проверяющие» сказали, что такой прибор у них есть, но он… находится в машине. Причем прибор был спрятан настолько надежно, что один из «инспекторов» искал его минут 15, после чего строго настрого запретил его фотографировать.

Мимо по дороге проезжал полицейский автомобиль. Мы остановили их. Как выяснилось, правоохранители ехали совсем не по нашему вызову:

— Мы из полиции охраны. Едем на вызов о краже.

Тем не менее ребята остановились и попытались разобраться в ситуации. Они изучили документы «инспекторов» и заметили, что те не имеют права собирать деньги с граждан. И тем более брать наличку.

— Вам нужно писать коллективное заявление, — сказали полицейские. — Звоните 102 и говорите, что будете писать заявление. В действиях этих лиц можно увидеть признаки мошенничества.

После отъезда полицейских мы больше не могли удерживать «инспекторов», тем более что Виктор жаловался, что ему в час дня обязательно нужно на медицинские процедуры. Если он на них не успеет, у него будут проблемы со здоровьем.

Однако ни на какие процедуры Виктор и его подельники так и не поехали. Из группы в вайбере стало известно, что они чуть ли не до девяти вечера ходили по селу и собирали деньги. Один раз их пыталась задержать местный депутат. Потом еще одна женщина заставила горе-проверяющих сесть к ней в машину, привезла к своей маме и потребовала вернуть ей деньги. Один из «инспекторов» швырнул на пол мелочью 27 гривен, и все трое сбежали, крикнув напоследок: «Что за долбанутое село!»

Конечно, можно сказать: «Ну что такое 80 гривен? Подумаешь, мошенничество!» Для сведения: только в одной Бузовой примерно 500 дворов вместе с квартирами. С каждого двора по 80 гривен — получаем 40 тысяч на ровном месте. В другой день «проверяющие» гастролировали уже в соседнем селе, и так далее — по всей области.

В эпоху интернета почти любую информацию можно получить мгновенно. Забив в поисковик название частной фирмы «Кузьмина Ирина Игоревна» (имя частного предпринимателя изменено), я прочитал множество негативных отзывов об этой троице. Оказывается, что за два последних года они побывали едва ли не в каждом селе Киевской области. Местные жители о них высказываются крайне негативно.

«Это мошенники. Их надо поймать и проучить». «Ведут себя грубо, угрожают». «Гоните их, если увидите. Они не имеют права собирать деньги», — пишут люди в социальных сетях.

Как выяснилось, подобная ситуация — по всей Украине. Читаю региональную прессу:

«К моим дедушке с бабушкой пришли такие. Сказали, что они должны за акт заплатить 400 грн. Они развели руками, говорят: почему так дорого, в прошлом году было всего 150 грн. Но они уверили: дескать, стоимость выросла. Старики сказали, что у них есть всего 200 грн. Проверяющий сказал: ладно — для вас сделаем скидку. Взял деньги и ушел».

«В калитку постучался молодой человек в шортах, кепке и с борсеткой под мышкой. Сказал, что пришел проверять дымоход и газовые приборы. Я впустил во двор. После беглого осмотра он заявил, что я ему должен заплатить за проверку 130 грн. Я задумался — дом приобрел недавно, когда покупал, хозяин сказал, что все в порядке. Но проверяющий заявил, что если не заплачу, он не выпишет акт. И вообще мне газ отключат. Я был в замешательстве, долгов за газ нет. Это какое-то вымогательство на ровном месте».

Это сообщения из Харьковской области. Таких же можно найти очень много и в Днепропетровской, и в Запорожской, и Херсонской. По всем областям Украины гастролируют псевдопроверяющие. Но нет ни одного сообщения о том, что кого-то задержала полиция.

— Нужно писать коллективное заявление, — объяснил пресс-офицер полиции Киевщины Николай Жукович. — Ясно, что на этом и расчет у них построен: 80 гривен — сумма небольшая. Никто из-за нее по судам бегать не будет. То, что «проверяющие» собирают деньги, но не выполняют работу, указанную в акте — это как минимум недобросовестное выполнение своих обязанностей.

Кстати, в «акте» был указан номер телефона «физического лица — предпринимателя Ирины Кузьминой». Я позвонил по этому номеру. Трубку взял знакомый мне уже Виктор. Меня он не узнал. Отвечал на мои вопросы, как отвечал бы журналисту.

— У меня есть полномочия проверять. Раньше я был в пожарном депо. Теперь проверяю с товарищами дымоходы.

— Но в акте написано, что вы должны не только проверять, но и выполнять работы по чистке дымоходов. Вы их выполняете?

— Конечно, — не моргнув глазом соврал мой собеседник.

— У вас были проблемы с полицией?

— Частенько, бывает, местные жители вызывают полицейских. Но мы уже к этому привыкли. Закон мы не нарушаем.

— Вы проверки проводите только в Киевской области?

— Нет. Можем, например, в Николаевскую область поехать.

В Киевоблгазе мне сказали, что раньше функции проверки выполняли именно их сотрудники.

— Теперь все по-другому. Наши сотрудники проводили проверку бесплатно. Если же нужно было прочистить дымоход, то вызывали других людей. За отдельную плату, конечно. Но ни в коем случае наличку на руки никто не давал. Теперь функции проверяющих передали частным фирмам. Таких в нашей области около ста. Но они должны не просто квитанции без проверки выписывать, но и выполнять работы по очистке дымоходов и устранению неисправностей. А так, как вы описали, это похоже на узаконенное вымогательство, — рассказал «ФАКТАМ» сотрудник «Киевоблгаза», который назвался Максимом. — Кроме того, эти проверяющие не имеют права навязывать свои услуги. Они сразу же, войдя в квартиру, должны предупредить, что это дело добровольное и жилец может сам выбрать любую из фирм, которые имеют лицензию на чистку дымоходов. Ну и проверка действительно должна быть проверкой. Тщательной, с применением сертифицированных приборов. Хочу отметить, что когда подобной деятельностью, кстати, бесплатно для жильцов, занимались наши сотрудники, за смену каждый инспектор мог проверить лишь три — максимум четыре частных дома или квартиру. А вы говорите — за день 500 домов? Это просто нереально.

В Киевском областном управлении Государственной службы по вопросам труда «ФАКТАМ» подтвердили, что разрешение на выполнение работ «физическому лицу — предприниматели Кузминой Ирине Игоревне» они действительно выдавали.

— Есть такое разрешение. Но в нем ничего не сказано про то, что они должны собирать деньги. Им разрешено выполнение особо опасных работ. Чистка дымоходов как раз относится к такой категории.

— Подобное разрешение на проверки может получить любой желающий? Скажем, я оформлюсь как частное лицо-предприниматель… В управлении труда мне также могут выдать разрешение на проверки?

— Получается, что да, — ответили в управлении Госслужбы.

— Граждане должны запомнить, что они не обязаны впускать в свою квартиру представителей всяких частных фирм. Газовщиков — да, пожарников, представителей правоохранительных органов. Но не представителей частных фирм. Но если уж решили пустить — имеете полное право потребовать от них все возможные документы: от разрешения на выполнение проверки, до удостоверения личности. Кроме того, когда вам выдают Акт — обязательно читайте, за что вы платите деньги — за обычный листок бумаги, либо за выполненную работу, — советует читателям «ФАКТОВ» киевский юрист Федор Антоненко.

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