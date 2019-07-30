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Общественность требует уволить Вовка и Трубу: зарегистрирована петиция
Общественность требует уволить директора ГБР Романа Трубу и главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Соответствующая электронная петиция появилась на сайте президента.
«Уважаемый Владимир Александрович! События последних дней вселяют надежду в наш народ, что справедливость — это не фантастика. После инцидента в Днепропетровской области, где по Вашему требованию был уволен начальник полиции, генерал 3-го ранга Глуховеря В. А. Несмотря на то что освобождение этого госслужащего было вовсе не в Вашей компетенции, все утряслось наилучшим образом. Это событие подтверждает Ваш значительное личное влияние на чиновников и должностных лиц нашего государства.
Сейчас общественность удивлена тем, что Вы оставили без внимания скандал с руководителями ГБР и ОАСК. Эти события не менее резонансные, чем скандал с Глуховерей.
Избиратели возлагают на Вас большие надежды, ведь Вы обещали нам навести порядок своей твердой рукой и волевыми решениями. Более того, мы видим значительные успехи в этом направлении! Стоит только вспомнить решение Конституционного суда, когда настоятельная потребность общества в справедливости позволила провести досрочные парламентские выборы. Решение было не правовым, но таким, которое необходимо. Таким, которое требовал народ.
В связи с этим мы просим Вас уволить директора Государственного бюро расследований Романа Михайловича Трубу и председателя Окружного административного суда г. Киева Павла Вячеславовича Вовка. Приложите все возможные усилия для того, чтобы справедливость торжествовала!
Мы осознаем, что это не Ваша компетенция, однако общественный резонанс не позволяет Вам оставаться в стороне от этой проблемы!"
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