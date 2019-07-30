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Общество и люди

С 1 августа украинцы смогут жаловаться властям на отсутствие туалетов в супермаркетах

14:27 30 июля 2019 37
Общественные туалеты
Инф. «ФАКТОВ»

С 1 августа 2019 года в Украине вступают в силу строительные нормы, согласно которым во всех новых и реконструируемых супермаркетах должны быть предусмотрены туалеты для покупателей, в том числе и людей с инвалидностью. Ранее сообщалось, что все здания в Украине обещают оборудовать пандусами.

Речь идет об установке санузлов в крупных магазинов площадью 2500 квадратных метров и больше. Согласно нормам, на 600 квадратных метров площади должен быть один туалет, но не менее четырех на объект.

Санузлы должны быть отдельно для мужчин и для женщин, обязательны и универсальные туалеты для удобного пользования маломобильных групп населения. Также в санузлах должны быть и обязательные пеленальные столики для младенцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», до конца 2019 года Министерство регионального развития обязали решить проблему обеспечения всех украинских школ теплыми туалетами. Сообщалось, что в маленьких городах и селах в каждой десятой украинской школе туалеты находятся на улице.

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