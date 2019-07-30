Украина

В аэропортах «Жуляны» и «Запорожье» проходят обыски: что произошло

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят санкционированные обыски на Киевской и Запорожской таможнях. Как сообщила заместитель директора Бюро Ольга Варченко, следственные действия осуществляются совместно с Государственной фискальной службой и Генеральной прокуратурой на таможенном посту «Аэропорт «Киев», в помещении Запорожской таможни ГФС и на таможенном посту «Запорожье-аэропорт».

Поводом для проверок стали действия должностных лиц Киевской городской таможни ГФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением.

«По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями причинен ущерб государственным интересам Украины», — информирует Варченко.

Напомним, в середине июля сотрудники ГБР провели обыски на Волынской таможне, в центральном офисе Государственной фискальной службы, а затем — в офисе днепропетровских фискалов.

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