24.91 / 25.22 27.72 / 28.18
Киев: +26
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В аэропортах «Жуляны» и «Запорожье» проходят обыски: что произошло

16:58 30 июля 2019 145
Силовики ГБР
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят санкционированные обыски на Киевской и Запорожской таможнях. Как сообщила заместитель директора Бюро Ольга Варченко, следственные действия осуществляются совместно с Государственной фискальной службой и Генеральной прокуратурой на таможенном посту «Аэропорт «Киев», в помещении Запорожской таможни ГФС и на таможенном посту «Запорожье-аэропорт».

Поводом для проверок стали действия должностных лиц Киевской городской таможни ГФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением.

«По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями причинен ущерб государственным интересам Украины», — информирует Варченко.

Напомним, в середине июля сотрудники ГБР провели обыски на Волынской таможне, в центральном офисе Государственной фискальной службы, а затем — в офисе днепропетровских фискалов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер