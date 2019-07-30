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В Запорожье поджигатель загорелся вместе с авто: инцидент попал на видео
В Запорожье в ночь на вторник загорелся мужчина, пытавшийся поджечь припаркованное на стоянке авто. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную на соседнем здании.
Убегая с места ЧП, он оставлял горящие следы на проезжей части, сообщает автор опубликованного в сети видео.
В данный момент полиция устанавливает детали происшествия, о состоянии поджигателя будет известно позже.
Отметим, умышленные поджоги авто в Украине — не редкость. Так, в начале июля от умышленного поджога в Херсоне пострадал автомобиль доверенного лица кандидата в народные депутаты, а под Одессой в это же время в районе международной морской переправы внезапно загорелось несколько фур с фруктами.
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