Происшествия

В Запорожье поджигатель загорелся вместе с авто: инцидент попал на видео

В Запорожье в ночь на вторник загорелся мужчина, пытавшийся поджечь припаркованное на стоянке авто. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную на соседнем здании.

Убегая с места ЧП, он оставлял горящие следы на проезжей части, сообщает автор опубликованного в сети видео.

В данный момент полиция устанавливает детали происшествия, о состоянии поджигателя будет известно позже.

Отметим, умышленные поджоги авто в Украине — не редкость. Так, в начале июля от умышленного поджога в Херсоне пострадал автомобиль доверенного лица кандидата в народные депутаты, а под Одессой в это же время в районе международной морской переправы внезапно загорелось несколько фур с фруктами.

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