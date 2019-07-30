Цена на хлеб в Украине выросла на 60%: названы причины

Деньги

За последний год хлеб в Украине подорожал на 60%, что связано как с сокращением производства, так и с подорожанием сырья (сахара, яиц и масложировой продукции).

По оценкам экспертов, к росту цен привел также рост цен на энергоносители и ГСМ, а также отмена государственного контроля на социально значимые продукты питания (его отменили с июля 2017 года). В связи с этим они не исключают, что негативный тренд будет продолжаться.

«За период с 29 июля 2018 года по 29 июля 2019 года стоимость хлеба пшеничного выросла на 60%», — говорится в сообщении аналитиков компании Pro-Consulting.

При этом отмечается, что легально в Украине производится не более 30% хлебобулочных изделий, и это тоже оказывает влияние как на качество хлебобулочной продукции, так и на ее качество.

Напомним, ранее стало известно о резком скачке цен на лук и на второй хлеб украинцев — картофель. Последний в 2019 году может стоить вдвое выше, чем в 2018. «ФАКТЫ» объяснили, с чем это связано.



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