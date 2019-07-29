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О дешевой картошке забудьте: эксперт назвала причину дороговизны "второго хлеба" в Украине
В 2019 году цена на картофель прогнозируется в два раза выше, чем в прошлом — причина тому низкая урожайность и сворачивание профессионального картофелеводства. Ранее сообщалось о подорожании сигарет.
Такую точку зрения высказала директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова, передает «АгроПолит». По ее информации, за последние три года площади под промышленными плантациями картофеля сократились с 70−80 до 20−26 тысяч гектаров.
Эксперт отметила, что постоянные перепады температур в Украине сказались на распространении болезней картофеля, а засуха в одних областях и паводки в других повлияет на урожайность, которая прогнозируется низкой. Все это приведет к тому, что цена на картофель в 2019 году будет в два раза выше, чем в прошлом: оптовая цена на уровне 10−12 грн /кг, розничная доходит до 20 грн /кг.
Также, по словам Оксаны Руженковой, на цену «второго хлеба» влияет неурожай картофеля в Европе — картофель там закупают в Молдове и Украине.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.