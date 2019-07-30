Ничего святого: наглый мошенник пытался нажиться на смерти офицера ВСУ

Происшествия

В Харькове жертвой наглых мошенников, ворующих банковские реквизиты украинцев, стала семья погибшего в ДТП комбата 10-й бригады ВСУ, участника Операции объединенных сил Александра Андриенко. Об этом в сети сообщил волонтер Глеб Бабич.

Он описал схему, по которой действовал злоумышленник — тот позвонил волонтеру и предложил помощь в организации похорон. Тот рассказал ему подробности о погибшем и сообщил телефон супруги. А от нее мошенник узнал телефоны родителей офицера. Через некоторое время все телефоны были заблокированы, а он получил доступ к средствам, собранным для семьи военного.

К счастью, в механизме «шакальей» схемы что-то не сработало и деньги «зависли». Теперь их вернут по требованию полиции.

Напомним, в ноябре 2018 года мошенники пытались украсть деньги, собранные для тяжелораненого бойца, находящегося на лечении в Киевском военном госпитале. А в мае жертвами таких мошенников стала онкобольная девушка из Донецкой области.

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