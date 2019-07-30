Известный украинский певец назвал шоу-бизнес террариумом

Шоу-бизнес

Лидер группы «АНТИТІЛА» Тарас Тополя, ставший хедлайнером первого дня детского благотворительного фестиваля «Черноморские Игры» в Скадовске, поделился с юными артистами своим опытом и дал советы, как добиться успеха. Музыкант считает, что настоящий успех в любом деле приходит только тогда, когда ты живешь им, любишь его всем сердцем и получаешь моральное удовольствие.

«Чтобы стать знаменитым артистом, желательно начинать как можно раньше заниматься музыкой, принимать участие в разных конкурсах, искать себя, набивать шишки, чувствовать мандраж… Еще важно искать единомышленников, объединяться с теми, кто верит в вашу мечту и готов подставить свое плечо. Вместе легче идти и терпеть поражения», — считает Тарас Тополя.

Он также подчеркнул, что путь к вершине шоу-бизнеса довольно непростой и таит немало соблазнов. Тарас говорит, что в любой ситуации важно оставаться людьми: слушать свое сердце, придерживаться хотя бы условных правил морали, чтобы не стыдно было смотреть в глаза своим детям.

«Шоу-бизнес и сцена вне камер — это настоящий террариум. Но это не значит, что нужно сжирать всех на своем пути, идти по головам, пренебрегать принципами морали, презирать других людей, чтобы засветиться на камеру», — сказал фронтмен группы «АНТИТІЛА».

Ранее группа выпустила эмоциональный клип Hello.

Напомним, группа «АНТИТІЛА» отметила свой 10-летний юбилей и дала стадионный всеукраинский тур.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter