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Известный украинский певец назвал шоу-бизнес террариумом
Лидер группы «АНТИТІЛА» Тарас Тополя, ставший хедлайнером первого дня детского благотворительного фестиваля «Черноморские Игры» в Скадовске, поделился с юными артистами своим опытом и дал советы, как добиться успеха. Музыкант считает, что настоящий успех в любом деле приходит только тогда, когда ты живешь им, любишь его всем сердцем и получаешь моральное удовольствие.
«Чтобы стать знаменитым артистом, желательно начинать как можно раньше заниматься музыкой, принимать участие в разных конкурсах, искать себя, набивать шишки, чувствовать мандраж… Еще важно искать единомышленников, объединяться с теми, кто верит в вашу мечту и готов подставить свое плечо. Вместе легче идти и терпеть поражения», — считает Тарас Тополя.
Он также подчеркнул, что путь к вершине шоу-бизнеса довольно непростой и таит немало соблазнов. Тарас говорит, что в любой ситуации важно оставаться людьми: слушать свое сердце, придерживаться хотя бы условных правил морали, чтобы не стыдно было смотреть в глаза своим детям.
«Шоу-бизнес и сцена вне камер — это настоящий террариум. Но это не значит, что нужно сжирать всех на своем пути, идти по головам, пренебрегать принципами морали, презирать других людей, чтобы засветиться на камеру», — сказал фронтмен группы «АНТИТІЛА».
Ранее группа выпустила эмоциональный клип Hello.
Напомним, группа «АНТИТІЛА» отметила свой 10-летний юбилей и дала стадионный всеукраинский тур.
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