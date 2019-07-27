«Это настояний террариум»: Тарас Тополя раскрыл тайны закулисья шоу-бизнеса (фото)

Шоу-бизнес

В Скадовске Херсонской области 26 июля стартовал XVII Всеукраинский благотворительный детский фестиваль «Черноморские Игры». На гран-при вокального конкурса в этом году претендуют 46 юных артистов в возрасте от 6 до 16 лет с разных уголков страны. Пока дети в течение трех дней будут демонстрировать свои таланты, их своими мастер-классами и яркими шоу на сцене мотивируют уже состоявшиеся звезды шоу-бизнеса, которые в свое время прошли немало конкурсов, в том числе и «Черноморские Игры», как Настя Каменских, Надя Дорофеева, Злата Огневич…

На берегу Черного моря, на пляже установили огромную сцену со светодиодными экранами, современным звуковым и световым оборудованием. Все выступления в прямом эфире транслирует музыкальный телеканал М1.

В первый день фестиваля выступили Наталья Гордиенко, David Axelrod, Мята, Александр Пономарев, победительница прошлого года Элина Иващенко. Молодая певица заметно похудела, сменила имидж. Элина говорит, что этот конкурс кардинально изменил ее жизнь.

Певица Alyosha приехала в Скадовск ненадолго. За кулисами Алена (настоящее имя певицы) призналась, что почти не виделась с мужем.

«Тарас даже вещи до отеля не довез. Прямо с дороги — на мастер-класс для детей, интервью, репетиции, потом конкурс — он в составе жюри первого дня. Как только приехала, нам удалось мельком увидеться, выпить кофе — и каждый побежал по своим делам», — призналась Alyosha.

Тарас Тополя с группой «АНТИТІЛА» своим мощным выступлением закрыли первый фестивальный день. Музыканты впервые выступили в рамках «Черноморских Игр» в Скадовске и были очень тепло приняты публикой. Потоку зрителей на пляже не было видно конца. Они вместе с музыкантами подпевали хиты «Вірила», «Там, де ми є», «Лови момент», «Люди, як кораблі»… Тарас много общался с публикой, обращал внимание на важные для каждого человека вещи — любовь, семью, веру и подддержку близких людей, любовь к своей стране.

Перед шоу лидер группы «АНТИТІЛА», отпраздновавшей первое десятилетие в шоу-бизнесе и побившей свой собственный рекорд, откровенно рассказал о непростом пути к успеху и поделился секретами, как стать знаменитым, не потерять свое лицо и оставаться счастливым в семье.

- Лично для меня настоящий успех в любом деле приходит только тогда, когда ты живешь им, любишь его всем сердцем и получаешь моральное удовольствие, — говорит лидер группы «АНТИТІЛА» Тарас Тополя. — Только так коэффициент полезного действия будет максимальным. В частности, чтобы добиться успеха в шоу-бизнесе, желательно начинать как можно раньше заниматься музыкой, принимать участие в разных конкурсах, искать себя, набивать шишки, чувствовать мандраж… Еще важно искать единомышленников, объединяться с теми, кто верит в вашу мечту и готов подставить свое плечо. Вместе легче идти и терпеть поражения.

Тарас Тополя подчеркнул, что очень важно оставаться людьми: слушать свое сердце, придерживаться хотя бы условных правил морали, чтобы не стыдно было смотреть в глаза своим детям.

«Шоу-бизнес и сцена вне камер — это настоящий террариум. Но это не значит, что нужно сжирать всех на своем пути, идти по головам, пренебрегать принципами морали, презирать других людей, чтобы засветиться на камеру. Это, может быть, и работает, но только временно. Люди, имейте совесть», — призвал фронтмен группы «АНТИТІЛА.

По его словам, очень важно не прятаться за стилем уже известных музыкантов, а искать что-то свое: манеру, стиль, характер. Стремиться к тому, что раскрывает больше всего, даже если это сейчас не модно. Никому не интересны одинаковые артисты.

— Кого вы пытались копировать?

- В шестилетнем возрасте я наслушался песен Виктора Цоя группы «Кино» и, вдохновившись «Если есть в кармане пачка сигарет», написал свою песню про пачку «примы» в кармане. Старший, двоюродный брат, который старше меня на восемь лет, посмеялся, бабушка хваталась за голову, а мне было все равно, я продолжал писать всякую несуразицу. С возрастом это стало вырисовываться в музыку. Сейчас мы с коллективом пишем также музыку к кино.

— У вас ведь не все так гладко получалось, как сейчас?

— Все музыканты в группе начинали свою деятельность с участия в школьных коллективах. Создавали музыку в каптерках, школьных подвалах… Историю группы мы считаем с 2008 года, когда выпустили первый альбом.

Я с детства занимался музыкой, играл на скрипке, ездил на конкурсы, но тогда не видел себя вокалистом. Как мне кажется, у меня есть определенный уровень вокала, я неплохо интонирую и могу своим голосом выдать ту эмоцию, которую мы вкладываем в свои песни.

— А конкурс «Новая волна» в Юрмале?

— Это получилось случайно. В 2009 году, когда мы с группой уже выпустили первый альбом, продюсерский центр, который занимался продвижением нашей музыки, решил, что мне необходимо ехать на этот конкурс. Я не мог понять: зачем? Но так получилось, что меня «взяли на слабо»: либо ты приходишь на конкурс и показываешь, что ты — нормальный певец, либо с тобой все понятно. Меня это зацепило. Пришел на кастинг в старых джинсах и мятой футболке. Со злостью спел что-то и прошел. Потом полетел в Москву на еще один отбор, прошел несколько этапов. В финале меня срезали. Но я не строил планы на этот конкурс. Но он стал для меня определенным опытом.

— Сериал «Школа», для которой написали «Там, де ми є», смотрели?

— Я смотрел некоторые серии, но полностью сериал не видео. Это невозможно с нашими графиками. На пример, вчера я целый день мотался по делам в Киеве, заскочил домой на полчаса, чтобы собрать сумку, увидел жену, детей и выехал в Скадовск. Всю ночь мы были в дороге. И вот мы говорим с вами, вечером — выступление и снова в дорогу в ночь.

Единственный фильм, который я посмотрел в последнее время в интернете — это сериал «Чернобыль». Впечатлил.

— Кто вам помогает присматривать за детьми, когда вы на гастролях?

— Алена выехала в Скадовск буквально через несколько часов после меня. Она будет выступать передо мной, увидимся за кулисами. Дома с мальчишками остался дедушка, они прекрасно ладят и проводят время без нас.

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