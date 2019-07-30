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Разведенная Слава Каминская показала округлившийся животик (видео)
Популярная певица Слава Каминская, которая после развода с мужем Эдгаром Каминским пополнила ряды звездных холостячек, озадачила Сеть неожиданным видео. Участница группы «НеАнгелы» показала в Instagram короткое видео — она позирует на камеру, подчеркнув заметно округлившийся животик. Слава стоит перед зеркалом и гладит его. «Вот ответ на ваш вопрос почему? Потому что у меня «Пузик как у Тик», — иронично подписала видео Каминская.
В комментариях приняли обсуждать «сенсационную» новость, предполагая, что Слава ждет третьего ребенка.
«Это третий будет? Класс», «Вы беременная?», «Хахах, 5 баллов», «Какая интрига», «Мальчик? Девочка? Арбуз», «Думаю аист ночевал рядом», «Арбуза накушалась», — предполагают подписчики певицы.
Впрочем, Слава оставила их догадки без комментариев. В последнее время она устала опровергать слухи о своих романах.
Вполне возможно, что певица решила просто привлечь внимание и изобразила «беременность». Ранее Анна Седокова показала, как она умеет надувать живот.
Напомним, ранее группа «НеАнгелы» выпустила драматичный клип «До и после», в котором спела о страданиях.
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