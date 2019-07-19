Шоу-бизнес

Жизнь «До и после»: «НеАнгелы» спели о страданиях в новой песне (видео)

Популярный женский дуэт «НеАнгелы», солистке которой Славе сочувствуют поклонники в связи с недавним разводом, снова заставил говорить о себе. Коллектив представил лиричную, чувственную песню «До и после».

Эта эмоциональная композиция, в которой поется о том, что любой разрыв или финал — это лишь новый старт, начало другой страницы вашей жизни.

«У каждого свое ДО и ПОСЛЕ. ДО — это энергия, сила и желание реализовывать и идеализировать, а ПОСЛЕ всегда остается история, которую создаем мы, и которая создает нас. Мое ПОСЛЕ стало смыслом моей жизни, которого не было ДО! Мое ПОСЛЕ подарило мне абсолютную любовь и возможность слышать самое заветное слово „Мама“! Мое ДО подарило мне надежду, силу и возможность реализовывать свое предназначение», — говорит о своих переживаниях Слава Каминская.

«Когда одни двери закрываются, то обязательно откроются другие. Только время покажет, что вы шли в правильном направлении», — считает Вика Смеюха.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что группа «Тартак» выпустила новый клип «Подих ночі».

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