Украина

Пожаловался Зеленскому на «лесную мафию»: в Харькове разгорается скандал вокруг увольнения директора лесхоза

В Государственном агентстве по лесным ресурсам собрались прекращать контракт с директором государственного предприятия «Жовтневое лесное хозяйство» Русланом Чагаровским, который на совещании в Киеве 17 июля с президентом Владимиром Зеленским заявил о фактах самовольной рубки деревьев в регионе. Напомним, тогда же в Харькове сожгли авто директора лесхоза.

Тем не менее в Гослесагентстве обвиняют Чагаровского как раз в том, что в 2017—2018 годах на территории лесхоза было обнаружено 130 случаев незаконных вырубок, убытки от которых оценили в 9,58 млн гривен.

«Эти нарушения возникли в результате невыполнения руководителем предприятия обязанностей, определенных пунктом 10 Контракта, и необеспечения им эффективного использования и сохранения лесосырьевых ресурсов», — говорится в сообщении агентства.

Там уверяют, что уволить Чагаровского раньше не могли, поскольку он до 17 июня находился в отпуске по уходу за ребенком.

Напомним, ранее стало известно об отставке руководителя Днепропетровского главка полиции, уволить которого призвал президент Зеленский. А 13 июля глава государства призвал подать в отставку исполняющего обязанности главы ГФС.

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