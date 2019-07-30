- 22:10 Принц Гарри заявил, что они с Меган Маркл ограничатся двумя детьми
- 22:06 Родила и закопала ребенка в огороде: на Волыни произошло чудовищное преступление
- 21:40 Макаревич написал мощную песню об ОМОНовцах, разгонявших протесты в Москве
- 21:29 В ночь на 31 июля четыре киевских троллейбуса изменят маршруты
- 21:19 Пожаловался Зеленскому на «лесную мафию»: в Харькове разгорается скандал вокруг увольнения директора лесхоза
- 21:10 Новичок премьер-лиги обыграл участника Лиги Европы: видеообзоры матчей
- 20:44 Ирина Шейк после разрыва с Брэдли Купером закрутила роман с голливудским актером
- 20:42 Главу и судей Окружного админсуда Киева вызвали в ГПУ: названа причина
- 20:15 Ливень и песчаная буря: на Одессу обрушилась жуткая непогода
- 19:50 В Киеве совершено нападение на офис агентства "Укринформ", есть пострадавшие
- 19:39 Разведенная Слава Каминская показала округлившийся животик
- 19:21 «Форсаж» без Вина Дизеля и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
Пожаловался Зеленскому на «лесную мафию»: в Харькове разгорается скандал вокруг увольнения директора лесхоза
В Государственном агентстве по лесным ресурсам собрались прекращать контракт с директором государственного предприятия «Жовтневое лесное хозяйство» Русланом Чагаровским, который на совещании в Киеве 17 июля с президентом Владимиром Зеленским заявил о фактах самовольной рубки деревьев в регионе. Напомним, тогда же в Харькове сожгли авто директора лесхоза.
Тем не менее в Гослесагентстве обвиняют Чагаровского как раз в том, что в 2017—2018 годах на территории лесхоза было обнаружено 130 случаев незаконных вырубок, убытки от которых оценили в 9,58 млн гривен.
«Эти нарушения возникли в результате невыполнения руководителем предприятия обязанностей, определенных пунктом 10 Контракта, и необеспечения им эффективного использования и сохранения лесосырьевых ресурсов», — говорится в сообщении агентства.
Там уверяют, что уволить Чагаровского раньше не могли, поскольку он до 17 июня находился в отпуске по уходу за ребенком.
Напомним, ранее стало известно об отставке руководителя Днепропетровского главка полиции, уволить которого призвал президент Зеленский. А 13 июля глава государства призвал подать в отставку исполняющего обязанности главы ГФС.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"