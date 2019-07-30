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Украина

У Зеленского заговорили об отмене моратория на продажу земли

23:17 30 июля 2019 45
У Зеленского заговорили об отмене моратория на продажу земли
Инф. «ФАКТОВ»

В Офисе президента рассчитывают, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения будет отменен Радой до конца 2019 года. После этого станет возможным и запуск рынка сельхозземель, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в комментарии Bloomberg.

«В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно», — заявил Гончарук.

По его словам, в настоящее время Офис президента проводит переговоры со Мировым банком, представители которого считают, что отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины от 0,5% в год до 3% в год.

Согласно действующему в Украине законодательству, мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения будет действовать до 1 января 2020 года.

Напомним, партия «Слуга народа» намерена сформировать моно-большинство в Раде IX созыва.

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