Новая напасть в РФ: в Сочи появились огромные летающие тараканы

Мир

На улицах российского города Сочи появились американские тараканы — одни из самых больших в мире. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Сочинском национальном парке.

Сообщается, что длина тела американского таракана (Periplaneta americana) достигает пяти сантиметров, а с усами — превышает девять. Этих насекомые хорошо летают. Их часто содержат в террариумах или разводят как как корм для ящериц и некоторых видов змей.

«Появление американского таракана во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье», — полагают специалисты.

Уточняется, что таракан происходит из тропической Африки, но в начале XVII века был интродуцирован в Северную Америку, отчего и возникло ошибочное научное название вида. Позже он попал в Европу, а сейчас встречается по всему миру. В холодных широтах он обитает исключительно в зданиях, а в теплых, таких как Сочи, может жить и в природной среде, прячась днем в сырых темных убежищах. Американские тараканы — полифаги, то есть едят практически любые органические остатки, но предпочитают гниющую древесину.

Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию, отметили в Сочинском нацпарке.

«Кроме того они портят продукты и материалы в зданиях, где поселяются. В Китае американский таракан получил прозвище „очень живучий маленький вредитель“. Тем не менее в Китае спиртовый настой из тараканов входит в число препаратов для заживления ран, а во Вьетнаме его употребляют в пищу в жареном виде», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в киевском кафе, которое находится в торгово-развлекательном центре «Дрим-Таун», посетители обнаружили под силиконовым ковриком для сервировки на подносе множество тараканов. Одни были раздавлены, другие — живые.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter