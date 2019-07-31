Храм с сокровищами эпохи правления царя Птолемея II обнаружен под водой

Мир

Исследующие древний затонувший город Гераклион археологи обнаружили руины храма, а также множество артефактов, включая золотые украшения, гончарные изделия, монеты и фрагмент церемониальной лодки. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Live Science.

Сообщается, что исследователи с помощью сканирующего инструмента нашли каменные колонны крупного храма, а также руины небольшого греческого храма, захороненного под морским дном на глубине одного метра.

Кроме того, найден фрагмент лодки, который был недостающей частью ранее обнаруженного судна длиной 13 метров, которое использовалось для священных действий.

На корабле хранились сокровища, включая бронзовые и золотые монеты, которые датированы правлением египетского царя Птолемея II (283−246 годы до нашей эры). Керамические сосуды и другие изделия были изготовлены в III—IV вв. еках.

Археологи также изучили древний город Канопус, который, как и Гераклион, располагается в западной части дельты Нила. Был обнаружен комплекс зданий, в результате чего протяженность затонувшего города увеличилась на один километр к югу. Исследователи нашли порт, монеты птолемеевской и византийской эпох, а также украшения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Египте в пирамиде Джосера нашли «путь в загробный мир».

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