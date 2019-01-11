Диадема, с которой Ярослав Мудрый изображен на 2 гривнях, хранится в Киеве (фото)

История современности

Музей исторических драгоценностей Украины, отметивший в январе 50-летний юбилей, славится самой богатой в мире коллекцией скифского золота. А экспонатом номер один, безусловно, является знаменитая скифская пектораль, найденная археологической экспедицией под руководством кандидата исторических наук Бориса Мозолевского 21 июня 1971 года в кургане «Толстая могила» на Днепропетровщине. Она сделана из 1 килограмма 150 граммов золота.

«На настоящей пекторали есть фрагменты эмали, на копии ее намеренно не нанесли»

— Это шедевр ювелирного искусства древних греков, но изготовлен он по заказу скифов, на нем изображены скифские сюжеты, — пояснил «ФАКТАМ» научный сотрудник Музея исторических драгоценностей Украины Юрий Полидович. — Пектораль — это символ власти, поэтому такие украшения носили цари. Найденная экспедицией Мозолевского пектораль находилась в могиле человека, который, вероятно, претендовал на титул царя, но умер, так и не став им. То есть это был царевич. Такого мнения придерживался Борис Мозолевский.

— Почему он пришел к такому выводу?

— Дело вот в чем: курганы, в которых похоронены скифские цари, имеют впечатляющие размеры: высота — около 20 метров, диаметр — порядка 100 метров. Кстати, почти все царские курганы раскопали еще в бытность Российской империи. Сделанные тогда находки сейчас хранятся в Санкт-Петербурге, в «Эрмитаже». Курган «Толстая могила», где экспедиция Мозолевского нашла пектораль, имеет меньшие размеры: высота — 8, а диаметр — 60 метров. Такие курганы раскапывали в 1960—1980 годы. Найденные в них вещи передавались в наш музей. В «Толстой могиле», кроме пекторали, были обнаружены и другие царские вещи: меч с золотыми рукояткой и ножнами, нагайка с золотой ручкой, изготовленный из этого драгоценного металла колчан для стрел.

«Толстая могила» была разграблена злоумышленниками в прежние века. Но до основных сокровищ в этом кургане добраться им было не суждено: пектораль, меч, колчан и нагайка лежали не рядом с усопшим, а в некотором отдалении. Это является еще одним доказательством того, что этот человек так и не стал царем. Он жил примерно 2400 лет назад — в IV веке до нашей эры.

* Меч в золотой оправе, найденный в «Толстой могиле» вместе с пекторалью

— Застежки пекторали сделаны в виде львиных морд. Получается в скифские времена в степях Причерноморья водились эти животные?

- Не факт. Хотя недалеко от руин древней греческой колонии Ольвия (Николаевская область) археологи находили ископаемые останки львов, которые жили в скифские времена, но не ясно, обитали эти животные в Причерноморье или греки привезли их из других мест для своих зверинцев.

* Пектораль изготовили греческие ювелиры по заказу скифов

— Какой смысл заложен в изображениях на пекторали?

— Они преисполнены символизма. На внешнем полукруге показаны животные: мифические крылатые грифоны убивают лошадей, львы — оленя, лев и пантера — кабана. Шансов вырваться у жертв нет. Но в соседних сценах ситуация более обнадеживающая: зайцы еще могут удрать от собак, которые гонятся за ними. По краям изображены две пары кузнечиков. Скорее всего, это самцы и самки, которые продолжат свой род. Получается, символический смысл «звериного» полукруга — смерть сменяется жизнью.

В меньшем полукруге показаны люди, занятые работой, а возле них — домашние животные с молодняком (телятами, козлятами). Жизнь процветает. Но на краях этого круга изображены утка и ястреб. Если мысленно продолжить траекторию их полета, то станет ясно, что они встретятся, и тогда хищная птица убьет утку. Жизнь смениться смертью. Такова символика этого круга. Посередине пекторали — цветы и спирали из их стеблей. Это символические изображения мира богов, которые следят, чтобы в сменах жизни и смерти побеждала жизнь.



— Знаю, что в музее не всегда демонстрируется настоящая пектораль — бывает, в витрине находится точная копия. Как отличить древний шедевр от дубликата?

— На лепестках цветов оригинала остались фрагменты эмали. На копиях ее нет. Эмаль не нанесли на них намеренно: чтобы даже при беглом осмотре можно было отличить настоящую пектораль от дубликата.

— Сейчас на обозрение публики выставлена копия, — сообщила «ФАКТАМ» Татьяна Сосновская, генеральный директор Национального музея истории Украины (Музей исторических драгоценностей является его структурным подразделением). — Знаю, бытует романтический миф: пока продолжается развязанная путинской Россией война, в витрине будет находиться дубликат пекторали. После победы там должен быть выставлен оригинал. На самом деле все гораздо прозаичнее: нужно усовершенствовать систему охраны музея. Когда справимся с этой задачей, станем демонстрировать публике настоящую пектораль.

— В 1970-е годы мастера из Ленинграда изготовили четыре копии этого шедевра: для нашего музея, для Института археологии НАН Украины, для автора находки Бориса Мозолевского и для Днепропетровского исторического музея, — продолжает Юрий Полидович. — Оригинал ни разу не вывозился за рубеж: на выставки во все 20 стран, где демонстрировалась пектораль, отправляли копию.

«Возникает иллюзия, что кружево в середине знака сплетено из белых нитей, на самом деле это выбеленное серебро»

— Что наиболее интересно в коллекции вещей, найденных в старинных кладах?

— Клад серебряных украшений VI—VII вв. еков (среди них фигурки людей и животных с квадратными головами) нашли в 1907 году крестьяне села Мартыновка (Черкасская область). В общей сложности там было 116 предметов общим весом 3,3 килограмма. Часть из них попала во всемирно знаменитый Британский музей. У нас хранится часть предметов из Мартыновского клада. Все они имеют отверстия и ушки. Поэтому некоторые ученые полагают, что их нашивали на одежду или сумки. Но есть и другие версии: как раз в VI—VII вв. еках была мода украшать седла аппликациями из металла. Так что, возможно, вещи из Мартыновского клада использовались с этой целью. Еще по одной версии, их прибивали к деревянным идолам.

* Серебряные вещи VI—VII вв. еков из Мартыновского клада

Считается, что это славянские вещи. Но нужно учитывать, что подобные серебряные предметы находят на огромной территории — от современной Болгарии до Кавказа и Среднего Поволжья. Это значит, что они были распространены не только у славян, но и у кочевников (аваров, хазар), а также у финно-угорских племен.

Давайте пройдем в зал, где демонстрируются экспонаты времен Киевской Руси, там много предметов, найденных в кладах. В XIX веке в Киеве при раскопках на месте первого каменного храма Руси — Десятинной церкви — нашли клад, в котором были бармы (нагрудные украшения) из черненого серебра. Во время захвата Киева монголами в ноябре 1240 года последним бастионом обороны города стала Десятинная церковь. Ее защитники сняли с себя бармы и закопали, чтобы не достались врагу. Замечу, что бармы из черненого серебра носили приближенные великого князя киевского.

— В экспозиции есть княжеские вещи?

— В этом же зале демонстрируется диадема, которую мог носить князь. На двугривневой купюре Ярослав Мудрый изображен именно с такой диадемой на голове, напоминающей корону. Эту вещь нашли в минувшие века в Киеве на территории древнего Михайловского Златоверхого монастыря.

* Княжеские диадема и бармы

Рядом с диадемой мы разместили еще одну княжескую вещь — золотые бармы с четырьмя иконами, найденные в кладе возле села Сахновка (Черкасская область). Там некогда находилось городище русичей.

— Какие наиболее ценные вещи противников Киевской Руси — половцев, хазар — хранятся в вашем музее?

— В Запорожской области, в Чингульском кургане, во время археологических раскопок в 1981 году найдено захоронение половецкого хана. По одной из версий, это хан Юрий Кончакович (жил в конце XII — начале XIII веков). Когда его разбили монгольские орды, он поспешил в Киев просить о военной помощи. Князья Киевской Руси откликнулись и в результате потерпели катастрофическое поражение в знаменитой битве на речке Калка (1221 год), ставшей своего рода прелюдией нашествия Батыя. В нашей экспозиции демонстрируется позолоченный шлем из этой могилы. Благодаря позолоте на шлеме хана во время битвы его было видно издалека. Отверстие в этом шлеме и пробитый череп свидетельствуют о том, что хан погиб в бою.

* Шлем половецкого хана, найденный в Чингульском кургане

— В коллекции музея есть вещи гетманов Украины?

— Иван Мазепа много денег тратил на церковную утварь, которую дарил храмам. На эти вещи ставили его фамильный герб. Но после попытки гетмана добиться независимости для Украины его гербы повсюду уничтожались. В нашей экспозиции представлен оклад из золота для иконы Дегтяревской Божией Матери. Во время ее реставрации был обнаружен четкий след от герба Мазепы.

* В нижней части оклада иконы видны следы герба Ивана Мазепы

Одним из наиболее ярких экспонатов является роскошный сервиз, изготовленный в середине XIX века английским мастером Альфредом Шпером по заказу всесильного главы полиции Российской империи Александра Бенкендорфа для его дочери Софии. Вторым браком она была замужем за представителем гетманского рода князем Сергеем Кочубеем. Так сервиз оказался в имении Кочубеев в знаменитой Диканьке на Полтавщине. Мы получили его из Полтавского краеведческого музея. Дело в том, что в 1960-е предметы старины из драгоценных металлов нам передали из 20 областных музеев. Так что наши фонды являются по сути сокровищницей всей Украины. В коллекции 56 тысяч экспонатов.

* Серебряный сервиз жены князя Сергея Кочубея

Из вещей, имеющих отношение к монаршим особам, у нас хранится богато инкрустированный кипарисовый крест в золотой оправе, сделанный по заказу московского царя Ивана V (занимал трон с 1682-го по 1694 год, доводится старшим братом Петру І). Царь заказал изготовление этого креста во время беременности своей жены. На этом предмете культа имеются изображения святых Ивана и Агафьи — небесных покровителей царствовавшей семьи. Однако этот крест ей не помог: царица умерла при родах, царь Иван тоже вскоре скончался — он был человеком болезненным, государственными делами не занимался, и фактически Московией правила его сестра Софья.

* Крест, изготовленный по заказу московского царя Ивана V

У нас хранится впечатляющая коллекция предметов, относящихся к иудаизму. Среди них отмечу одну из самых больших из известных корон для Торы (она попала к нам из Житомира) и мезузу (знак еврейского дома), которую размещают на правом косяке двери. Эта мезуза выполнена в редкой и очень сложной технике выбеленного серебра. Благодаря этому возникает иллюзия, что кружево в середине знака сплетено из белых нитей, на самом деле — изготовлено из драгоценного металла.

* Одна из самых больших корон для Торы

* Мезуза, выполненная в технике выбеленного серебра

Как ранее рассказывали «ФАКТЫ», то, что летом 1971 года Борис Мозолевский нашел уникальную золотую скифскую пектораль, спасло его от преследований КГБ и, возможно, от лагерей для политзаключенных.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что 60 лет назад киевский археолог Алексей Тереножкин провел раскопки мелитопольского «царского» кургана, положив начало новым методам в исследовании скифских погребений и способствовав созданию Музея исторических драгоценностей Украины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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