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Нелепая смерть байкера в Киеве: на проспекте Победы погиб молодой мужчина
Поздно вечером в воскресенье, 23 июня, на проспекте Победы возле станции метро Житомирская в столице произошло трагическое происшествие с участием мототранспорта.
Как стало предварительно известно нашему корреспонденту, Kawasaki двигался в сторону центра.
Во время движения он начал перестраиваться левее и соприкоснулся с попутно двигавшимся в левом ряду такси.
От столкновения на Hyundai остались царапины, но даже такого небольшого соприкосновения оказалось достаточно для того, чтобы Kawasaki потерял управление и вместе с седоком упал на дорогу.
После падения байкер покатился по дороге и ударился головой об отбойник.
Падение имело трагические последствия: водитель мотоцикла скончался в карете скорой помощи.
Позже к месту трагедии прибыли родственники, близкие.
Погибшему было чуть больше тридцати лет. Сиротой остался маленький ребенок, вдовой супруга.
Начато расследование.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 23 июня, на Адмиральском проспекте в Одессе авто патрульной полиции внезапно стало разворачиваться через сплошную линию. Как результат — столкновение с автомобилем Nissan X-Trail.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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