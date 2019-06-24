Происшествия

Нелепая смерть байкера в Киеве: на проспекте Победы погиб молодой мужчина

Поздно вечером в воскресенье, 23 июня, на проспекте Победы возле станции метро Житомирская в столице произошло трагическое происшествие с участием мототранспорта.

Как стало предварительно известно нашему корреспонденту, Kawasaki двигался в сторону центра.

Во время движения он начал перестраиваться левее и соприкоснулся с попутно двигавшимся в левом ряду такси.

От столкновения на Hyundai остались царапины, но даже такого небольшого соприкосновения оказалось достаточно для того, чтобы Kawasaki потерял управление и вместе с седоком упал на дорогу.

После падения байкер покатился по дороге и ударился головой об отбойник.

Падение имело трагические последствия: водитель мотоцикла скончался в карете скорой помощи.

Позже к месту трагедии прибыли родственники, близкие.

Погибшему было чуть больше тридцати лет. Сиротой остался маленький ребенок, вдовой супруга.

Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 23 июня, на Адмиральском проспекте в Одессе авто патрульной полиции внезапно стало разворачиваться через сплошную линию. Как результат — столкновение с автомобилем Nissan X-Trail.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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