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Трагическая смерть байкера в Киеве: на Саперно- Слободской погиб сорокалетний мужчина
В ночь на субботу на улице Саперно- Слободской в столице, под путепроводом, недалеко от Южного моста произошло трагическое ДТП с участием мототранспорта.
Предварительно установлено, что водитель мощного мотоцикла Yamaha проехал Южный мост и продолжил движение в сторону автовокзала.
Приближаясь к путепроводу, байкер утратил контроль над машиной и она, наехав на бордюр, оказалась на зеленой зоне, а затем на полосе встречного движения.
Там мотоцикл остался без водителя, проскользил несколько десятков метров и замер у края дороги.
Судя по всему, скорость Yamaha была значительной, поскольку от начала потери управления до полной остановки мотоцикл переместился на добрую сотню метров.
Экипировка не смогла спасти жизнь сорокалетнему мужчине.
Собственно, в таких ситуациях на защитные элементы одежды особо рассчитывать не следует.
На месте происшествия работали медики, опергруппа, активисты «МОТОХЕЛП». Начато расследование.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце июня в Киеве на проспекте Победы погиб молодой байкер.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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