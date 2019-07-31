Пенсия в Украине: названы категории граждан, выплаты которым рассчитываются «по-особому»

Украина

В Украине для исчисления пенсии используют специальную формулу. Однако, основная сложность заключается в том, что для их подсчета нет универсального калькулятора. Об этом пишет АиФ.

В частности, для 20 категорий пенсионеров используют дополнительные законодательные акты для исчисления их выплат.

В таким категориям относятся:

инвалиды;

предприниматели;

медики;

переселенцы;

полицейские;

участники боевых действий;

шахтеры.

Поэтому при подсчете пенсий таким украинцам нужно быть особенно внимательными.

Также следует учесть, что выплаты будут зависеть от вида пенсии. Так, в нашей стране различают следующие виды пенсий:

по инвалидности;

пенсия за выслугу лет;

по достижению установленного законодательством возраста (пенсия по возрасту);

по потере кормильца.

Вид пенсии важен, прежде всего, потому, что пенсионная реформа предусматривает поддержку государством детей с инвалидностью, инвалидов детства и пенсионеров, которые не смогли заработать положенный стаж. До 2017 года их выплаты составляли 949 гривен.

Гражданам, которые получают минимальную пенсию, стоит учитывать, что в Украине изменился подсчет этого вида пенсии. В итоге после в октябре 2017 года их выплаты увеличили на 45%, то есть 1373 гривен.

Раньше минимальная пенсия была всегда меньше установленного прожиточного минимума. Это связано с тем, что минимальную пенсию в Украине увеличивали каждый раз, как повышалась минимальная зарплата.

Однако, поскольку индексацию пенсий приостановили, но увеличение цен продолжилось, многие пенсионеры оказались в сложной ситуации. В итоге в 2017 году было установлено, что минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. Также в Украине ранее снимали 15% с работающих пенсионеров, но теперь эти ограничения не действуют. С 2019 года индексация пенсии проводится автоматически. Правительство больше не должно принимать для этого отдельные решения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с многочисленными обращениями граждан в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) его управление решило уточнить порядок получения пенсионного удостоверения. Прежде всего в фонде отмечают наличие так называемого «Порядка учета, хранения, оформления и выдачи пенсионных удостоверений в Пенсионном фонде Украины и его органах».

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