Украина

Пенсия в Украине: в ПФУ назвали документ, без которого невозможно получение выплат

В связи с многочисленными обращениями граждан в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) его управление решило уточнить порядок получения пенсионного удостоверения. Об этом пишет АиФ.

Прежде всего, в фонде отмечают наличие так называемого «Порядка учета, хранения, оформления и выдачи пенсионных удостоверений в Пенсионном фонде Украины и его органах».

Он предусматривает выдачу территориальными органами Пенсионного фонда (ПФУ) всем пенсионерам Украины пенсионного удостоверения. Без этого документа невозможно назначение пенсии.

Этот документ изготавливается бесплатно, и выдаются лично самому пенсионеру. В крайних случаях это может быть лицо, которое выступает от имени пенсионера и имеет нотариально заверенную доверенность.

Перед получением этого документа пенсионер должен подать в территориальный орган ПФУ само заявление, копии паспорта, индикационного кода и документов, которые предполагают льгот, если таковы имеются.

В том случае, если пенсионер — несовершеннолетнее или недееспособное лицо, то его представителем выступают родители, опекуны или попечители. Они получают удостоверение вместо пенсионера после предъявления паспорта и соответствующих документов. После этого документ им выдают под роспись в журнале учета пенсионных удостоверений.

Кроме того, если пенсионное удостоверение потеряно или прошло в негодность, пенсионер должен сделать заявление в территориальные органы ПФУ, после чего его выдадут дубликат этого документа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине на данный момент меняются нормы страхового стажа, который «определяет» время выхода на пенсию. Сейчас украинцы выходят на пенсию в возрасте 60−65 лет. Например, те, у кого только 15 лет стажа могут получать пенсию лишь в 65 лет, а граждане, имеющие достаточный страховой стаж — в 60 лет. В дальнейшем требования к минимальному стажу будут увеличиваться и к 2028 году составят 35 лет. Правда, такие изменения не у всех вызывают оптимизм. Ведь даже если до необходимой минимальной нормы стажа (в 2019 году — это 26 лет) не хватает несколько месяцев украинцам не стоит рассчитывать на получение пенсии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter