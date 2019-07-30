Пенсия в Украине: стало известно, как будет проводиться индексация выплат пенсионерам

Украина

Индексация (увеличение выплат) пенсионерам в связи с изменением цен стала в текущем году автоматической. Поэтому теперь отсутствует необходимость дополнительного законодательного регулирования этого вопроса. Проводиться индексация пенсий будет ежегодно в марте, напоминает АиФ.

В текущем году большинству категорий пенсионеров индексировали пенсии в марте. В июле увеличилась минимальная пенсия, а также были добавлены выплаты людям, которые имели стаж свыше 30 лет, но из-за маленьких зарплат получают минимальные пенсионные выплаты.

Еще одно повышение пенсий запланировано на декабрь этого года. Минимальная пенсия в Украине связана с прожиточным минимумом, который пересчитывается дважды в год: в июле и декабре. С этим фактором связаны «июльские» и «декабрьские» прибавки к пенсии.

Как исчисляется пенсия для индексации

Пенсия исчисляется в Украине по неизменной формуле, которая учитывает длительность страхового стажа (трудовой стаж с 2004 года приравнивается к страховому), размер зарплаты (коэфициент заработной платы) и уровень средней зарплаты по стране.

Первые два показатели — индивидуальны для каждого пенсионера, а последний третий показатель является универсальным для всех граждан. Именно уровень средней зарплаты по стране и будут пересматривать каждый год. Предполагается, что за его счет и будет увеличиваться основной размер пенсионных выплат.

Напомним, что вице-премьер Павел Розенко сообщил о том, что в Украине в марте 2020 года пройдет еще один массовый автоматический перерасчет пенсий в рамках пенсионной реформы. По его словам, мартовские «прибавки» к пенсиям будут зависеть от принятого осенью новым правительством государственного бюджета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Пенсионном фонде Украины объяснили, почему не всем украинцам удастся выйти на пенсию в 60 лет, и кому для этого потребуется 35 лет стажа.

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