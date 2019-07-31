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Расстрел патрульных в Днепре: осужденный Пугачев оспаривает приговор
Бывший боец подразделения «Торнадо» Александр Пугачев, которого в Днепре приговорили к пожизненному заключению за убийство двоих патрульных, подал апелляцию.
Напомним, что 25 сентября 2016 года в Днепре патрульные остановили авто, проехавшее на запрещающий сигнал светофора. Водитель открыл огонь по полицейским — патрульный Артем Кутушев скончался на месте, а его коллега Ольга Макаренко умерла уже в больнице.
«Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда рассмотрела заявление обвиняемого о переносе слушания дела. По делу объявлен перерыв до 17 сентября 2019 года», — говорится в сообщении Днепровского апелляционного суда.
Материал «Убийство полицейских. Хроника задержания преступника (фото, видео)» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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