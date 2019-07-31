Расстрел патрульных в Днепре: осужденный Пугачев оспаривает приговор

Украина

Бывший боец подразделения «Торнадо» Александр Пугачев, которого в Днепре приговорили к пожизненному заключению за убийство двоих патрульных, подал апелляцию.

Напомним, что 25 сентября 2016 года в Днепре патрульные остановили авто, проехавшее на запрещающий сигнал светофора. Водитель открыл огонь по полицейским — патрульный Артем Кутушев скончался на месте, а его коллега Ольга Макаренко умерла уже в больнице.

«Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда рассмотрела заявление обвиняемого о переносе слушания дела. По делу объявлен перерыв до 17 сентября 2019 года», — говорится в сообщении Днепровского апелляционного суда.

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